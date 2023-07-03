У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для Києва

У мережі з'явилися фото таборів в Білорусі, де, ймовірно, будуть розміщуватися найманці "ПВК Вагнер".
Будівництво таборів розгорнули в Осиповицькому районі (південний захід Могилевської області), повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
Фото були зроблені місцевим жителем. На них можна помітити намети М-30, а всередині - дерев'яні нари і настили.
Відзначимо, що тільки в одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на установку кожної витрачається не більше 30 хвилин.
"Кілька днів тому ми підраховували, що на супутникових знімках табору в селі Цель під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожному може розташовуватися по 30 осіб. Враховуючи те, що частина наметів - для госппотреб, то можна сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб", — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що фотографії підтверджують інформацію про те, що в с. Цель "будуються нари і туалети" і "триває спорудження дворівневих нар з дерева", "збираються лавки і столи" і "встановлюються намети".
Загроза маршу ПВК Вагнера на Київ
Як уточнив в ефірі 1+1 військовий експерт Олександр Коваленко, ПВК Вагнера - це підрозділи гібридного типу.
"Для нас немає загрози на сьогодні "маршу на Київ", "вторгнення 2.0" в напрямку Києва, але є загроза диверсій. Вони можуть збільшити свою кількість уздовж кордону, атак на наших прикордонників і не тільки. Тому, на мій погляд, треба буде якось цьому протидіяти глобальніше, ніж до цього", - заявив він.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:
Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.
Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.
Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.
Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про" червоні лінії " є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.
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