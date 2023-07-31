Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, де він розкриє "формулу миру", пише Bloomberg з посиланням на джерела.
План Зеленського щодо припинення війни складається з 10 пунктів і передбачає:
- повне виведення російських військ з території України;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих;
- забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.
Також "формула" включає гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій, в тому числі відновлення безпеки навколо ЗАЕС.
Саме цей план, як розповіли джерела агентства, буде обговорюватися цими вихідними на зустрічі, організованій Саудівською Аравією із запрошенням понад двох десятків країн.
Очікується, що в Нью-Йорку Зеленський візьме участь в інших засіданнях і зустрічах протягом тижня ГА ООН.
Формула миру Зеленського
Україна з перших днів повномасштабного вторгнення була відкрита до мирних переговорів, але Росія досі продовжує наполягати тільки на своїй позиції, ігноруючи позицію Києва.
Навіть зараз Путін готується до затяжної війни.
Разом з тим, напередодні видання The Wall Street Journal повідомило про саміт України, Заходу і глобального Півдня в Саудівській Аравії 5-6 серпня, де буде обговорюватися "формула миру" Зеленського. Росію на зустріч не запрошували. Мета-підключити країни Глобального Півдня до мирного завершення війни.
Президент Чехії Петро Павло, у свою чергу, нещодавно зазначав, що "вікно можливостей" в України для повернення окупованих територій відкрито до кінця 2023 року. Потім, на його думку, країни Заходу будуть підштовхувати Київ до переговорів з Росією, ймовірно, не на найвигідніших умовах.
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