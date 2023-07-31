УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

Яна Ставська
31 липня 2023, 22:13 оновлено 31 липня, 22:15
185
Президент представить міжнародній спільноті свою "формулу миру".
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський може відправитися в Нью-Йорк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, де він розкриє "формулу миру", пише Bloomberg з посиланням на джерела.

План Зеленського щодо припинення війни складається з 10 пунктів і передбачає:

  • повне виведення російських військ з території України;
  • звільнення всіх військовополонених і депортованих;
  • забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Також "формула" включає гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій, в тому числі відновлення безпеки навколо ЗАЕС.

відео дня

Саме цей план, як розповіли джерела агентства, буде обговорюватися цими вихідними на зустрічі, організованій Саудівською Аравією із запрошенням понад двох десятків країн.

Очікується, що в Нью-Йорку Зеленський візьме участь в інших засіданнях і зустрічах протягом тижня ГА ООН.

Формула миру Зеленського

Україна з перших днів повномасштабного вторгнення була відкрита до мирних переговорів, але Росія досі продовжує наполягати тільки на своїй позиції, ігноруючи позицію Києва.

Навіть зараз Путін готується до затяжної війни.

Разом з тим, напередодні видання The Wall Street Journal повідомило про саміт України, Заходу і глобального Півдня в Саудівській Аравії 5-6 серпня, де буде обговорюватися "формула миру" Зеленського. Росію на зустріч не запрошували. Мета-підключити країни Глобального Півдня до мирного завершення війни.

Президент Чехії Петро Павло, у свою чергу, нещодавно зазначав, що "вікно можливостей" в України для повернення окупованих територій відкрито до кінця 2023 року. Потім, на його думку, країни Заходу будуть підштовхувати Київ до переговорів з Росією, ймовірно, не на найвигідніших умовах.

Вас можуть зацікавити новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Генасамблея ООН війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Іскандери" летіли з Джанкоя: Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу

"Іскандери" летіли з Джанкоя: Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу

22:48 Україна
Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

22:13 Світ
Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії - ЗМІ

Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії - ЗМІ

21:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:50

У Криму неспокійно: росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу

23:49

Колишня Кличко засвітила струнку підтягнуту фігуру в купальникуВідео

23:34

Томна Мейхер показала себе розслабленою на пляжі

22:53

Відомий російський комік зганьбився "жартом" про геноцид в Ізюмі

22:48

"Іскандери" летіли з Джанкоя: Зеленський розкрив деталі обстрілу Кривого Рогу

Кремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – КривенкоКремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – Кривенко
22:13

Bloomberg: Зеленський має намір особисто відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку

22:11

Гороскоп на серпень 2023 року для Терезів: курортний роман, удача та грошіВідео

22:09

Удар по Чонгару: експерт розповів, скільки часу знадобиться на відновлення мосту

21:34

Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії - ЗМІ

Реклама
21:30

Знайдіть 10 відмінностей: Анна Саліванчук показала, як виглядала 18 років тому

21:10

Гороскоп на серпень 2023: яких сюрпризів долі чекати ДівамВідео

20:33

Родичі несамовито ридають біля руїн: ракета РФ вбила 10-річну Дашу і її маму

20:21

Воїни ЗСУ ліквідували російського танкіста, який розстрілював "Іловайську колону"

20:20

Росія готує новий удар по Україні: у Чорному морі побільшало "Калібрів"

20:18

Півтора роки потому: Ольга Фреймут засвітилася в Києві

19:10

Крах Росії стає історичною неминучістюПогляд

19:09

Експерт пояснив "діряву" ППО Москви: удари будуть наростатиВідео

19:08

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

19:03

"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

18:11

РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні: в ГУР розкрили подробиці

Реклама
18:11

Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

18:02

Як правильно казати – бритися чи голитися: Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

17:45

Джастін Бібер та Хейлі Болдуін чекають на первістка - ЗМІ

17:27

Колишня Потапа показала своїх дорослих дітей

17:19

Експерт пояснив, чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію та які є загрозиВідео

17:14

Супермісяць 1 серпня: три знаки зодіаку відчують надзвичайне везіння в цей день

17:00

Лайнер з пропагандистами РФ: в Грузії вибухнули протести, була затримана українкаВідео

16:59

Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшиласьФото

16:57

Наймодніший манікюр на серпень 2023 року: 5 трендових дизайнів для нігтів

16:27

Раша, гудбай: Вєрка Сердючка виконала свою фірмову пісню для Лайми ВайкулеВідео

16:23

"Висока відзнака": Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного

16:22

ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані - експертВідео

16:20

Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря

16:00

Захищав країну заради маленького сина: під Бахмутом трагічно загинув 28-річний воїн

15:45

"Стіни завалило, мене врятувала ванна": жителька Кривого Рогу розповіла про атаку РФФото

15:44

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

15:39

Що не можна ставити поруч з холодильником і чому його потрібно відсунути від стіни

15:11

РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

15:00

Тепер вдома: Тимур та Інна Мірошниченко показали прийомного сина на ніжному фото

14:57

Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Реклама
14:48

У Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка: з'явилися кадриФотоВідео

14:07

Повстання Росгвардії і розкол еліт: правозахисник назвав найбільші страхи КремляВідео

14:05

Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

13:58

ГУР - про удари БПЛА по Москві: в глухий кут йде режим Путіна і вся Росія

13:57

Як врятувати урожай: чому гниють помідори і як цьому запобігти

13:11

Досвідчені водії так роблять завжди: навіщо натирати лобове скло картоплею

13:10

Запах багатства і успіху: як залучити фінансову удачу за допомогою аромату

12:57

Загадка, від якої очі розбігатимуться: потрібно знайти королеву серед зграї собак

12:42

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 4 людини загинули, понад 40 - постраждалиФото

12:39

Велика війна Росії проти НАТО: експерт пояснив для чого Кремль накопичує військаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти