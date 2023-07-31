Танк Мазитова потрапив у кадр журналіста, який виходив з Іловайська разом з українськими військовими. Так вдалося ідентифікувати окупанта.

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Воїни ЗСУ ліквідували російського танкіста, який розстрілював "Іловайську колону"/ mil.in.ua

Українські військові ліквідували танкіста російської окупаційної армії Мазитова Ільдара Чулпановича, який брав участь у розстрілі українських військових в Іловайську у 2014 році.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на соцмережі. Зазначається, що Мазитов був заступником командира танкового батальйону з озброєння, і він був ліквідований під час бойових дій в Україні.

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Відомо, що окупант закінчив Казанське танкове військове училище, після чого неодноразово брав участь у військових діях в складі російської армії. Мазитов служив у 71-му гвардійському мотострілецькому полку, який входить до 58-ї загальновійськової армії.

Цей окупант брав участь у вторгненні російських загарбників в Україну ще у серпні 2014 року.

У виданні зазначають, що танк Мазитова брав участь у розстрілі "Іловайської колони", коли загинуло 366 українських бійців, 429 були поранені, а понад 300 – потрапили у полон.

Танк окупанта потрапив у кадр журналіста Ростислава Шапошникова. Журналіст знімав відповідне відео, коли виходив разом з українськими військовими по "зеленому коридору" у районі Іловайська 29 серпня 2014 року. А пізніше у соцмережах з’явилося фото Мазитова зі своїм екіпажем у цьому танку. Загарбник тоді служив у 18-й окремій мотострілецькій бригаді, яка має номер військової частини – 27777.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували важливого російського офіцера у "великих погонах". Українські військові "приземлили" російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". У ньому був російський офіцер "у великих погонах". Офіцер "самоліквідувався".

Нагадаємо, ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак" Артура Богаченка. Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, яке перебуває у складі 2-го армійського корпусу РФ.

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