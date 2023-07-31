Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії - ЗМІ

Судна рухаються за повітряної підтримки американського P8 і БПЛА Forte12 RQ-4.

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За ізраїльським Ams1 прямували ще чотири судна / Колаж Главред. Фото: Мілітарний, marinetraffic.com

Цивільний корабель Ams1 під прапором Ізраїлю ввійшов в українську гілку Дунаю - це перше судно, яке перетнуло Чорне море прямим курсом до України після погроз Росії щодо "зернової" блокади, зауважує оглядач "Мілітарного" Urich.

На скріншотах, опублікованих у блозі, видно три судна - ізраїльський Ams1, грецький Sahin 2 та грузинський Yilmaz. Вони пройшли турецькі протоки і рухалися, згідно з AIS, в Україну.

Водночас ізраїльський Ams1 вже ввійшов до Дунаю. Як зауважує автор публікації, це перший корабель, який фактично прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування одеських портів 25 липня.

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За Ams1 прямували ще чотири судна, які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї.

Згідно з даними Flightradar, суднам забезпечував безпеку американський протикорабельний літак P8 з дозаправкою над Румунією. Його супроводжував розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Морська блокада Росії

Окупанти після виходу Росії із зернової угоди посилили бойову підготовку своїх надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Як зауважували у ЗСУ, РФ готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря.

Тоді як аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Чорноморський флот РФ не зможе влаштувати блокаду України, бо інакше ворогу довелося б відкривати вогонь по усіх цивільних суднах, які рухаються у бік України.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, пригрозив Росії потопити весь флот, якщо країна-агресорка зазіхатиме на одеські порти.

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