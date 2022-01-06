У Білому домі назвали основні теми майбутнього саміту США - Росія

Джен Псакі розповіла, які теми обговорюватимуться на переговорах між США і РФ / Фото Reuters

Наступного тижня має відбутися саміт між Сполученими Штатами Америки і Росією. Під час засідання США разом із союзниками планують порушити питання вторгнення в сусідні країни.

Також під час майбутніх переговорів США планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 5 січня.

"Ми і наші союзники будемо порушувати ці та інші питання з Росією в найближчі дні й тижні", — заявила вона.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 10 січня 2022 року, мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня заплановано зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни вимагали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

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У РФ також чекали термінової відповіді від США з цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".

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