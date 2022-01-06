У Білому домі назвали основні теми майбутнього саміту США - Росія

Переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією заплановані на 10 січня.
Наступного тижня має відбутися саміт між Сполученими Штатами Америки і Росією. Під час засідання США разом із союзниками планують порушити питання вторгнення в сусідні країни.
Також під час майбутніх переговорів США планують обговорити з Російською Федерацією застосування хімічної зброї на іноземній території. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 5 січня.
"Ми і наші союзники будемо порушувати ці та інші питання з Росією в найближчі дні й тижні", — заявила вона.
Як повідомляв Главред, у понеділок, 10 січня 2022 року, мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня заплановано зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.
У середині грудня Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни вимагали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
У РФ також чекали термінової відповіді від США з цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.
В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".
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