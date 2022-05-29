Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну / Reuters

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну, заявив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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