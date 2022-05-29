УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

29 травня 2022, 23:11

У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, сказав чиновник.

Ентоні Блінкен
Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну / Reuters

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну, заявив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

Читайте також:

новини США Олександр Лукашенко Ентоні Блінкен
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:55

Зеленський про ситуацію в Сєвєродонецьку: робимо все, аби стримати наступ

23:35

Лавров відреагував на чутки про хворобу Путіна

23:34

"Змивають свою батьківщину глибоко на дно": Макс Барських розповів, чому його пісні доступні в РФВідео

23:11

Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на УкраїнуВідео

22:48

У Орбана зганьбилися диким фейком: порівняли Україну з нацистською НімеччиноюВідео

Реклама
22:45

Буде дуже багато соковитих ягід: як приготувати найкращу підгодівлю для малиниВідео

22:09

"Це ж треба щоб так штирило жорстко": гола Анастасія Волочкова зганьбилася перед фанатами

22:07

Шість кроків: Україна назвала головні очікування від саміту НАТО

21:56

У Зеленського відповіли Ердогану щодо переговорів з ПутінимВідео

21:44

"РФ позбавила мене сина": пронизливий пост харків'янки, яка втратила чоловіка і дитину при обстріліФотоВідео

21:23

"Рана була така жахлива, що я бачила його череп": онук Григорія Чапкіса потрапив у жахливу аварію

20:58

Гороскоп на червень 2022 для Скорпіонів: багато роботи, сюрприз і крутий поворот доліВідео

20:57

Главу СБУ Харківщини вигнали з посади: Зеленський висунув гучне звинуваченняВідео

20:51

Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

20:34

Гіркін панікує: ЗСУ заберуть Донбас з Кримом і підуть вибивати рашистів з КубаніВідео

20:25

Санкції проти Росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету

20:10

Прикмети на 31 травня: що не можна робити і як залучити удачуВідео

19:58

У Зеленського попередили: взимку РФ може влаштувати газовий шантаж ЄвропиВідео

19:53

В'ятрович пояснив, чому Путін і росіяни програють війну в Україні

19:52

Росія кидає на війну чеченських зеків прямо з колоній - ЗМІ

Реклама
19:39

Мінус один голос пропаганди: путіністку Олену Ваєнгу "скасували" в Ізраїлі

19:32

Як війна в Україні струсне ЄС і зламає плани Путіна в старій ЄвропіПогляд

19:31

Рашисти влаштували штурм на трьох напрямках: виходять на околиці СєвєродонецькаВідео

18:59

Паливна криза: у Мінекономіки пояснили дефіцит бензину в УкраїніВідео

18:58

Чи можливий раптовий штурм Миколаєва: в ОВА дали чітку відповідьВідео

18:52

Українські розвідники показали собаку-сапера Весту, що врятувала багатьох людей: вражаючі фото

18:49

Кількість жертв серед цивільних у десятки перевищує військові втрати

18:39

Невзоров. Ядерна війна буде, але питання в іншомуВідеоблоги

18:38

Путін наказав засекретити дані щодо Кабаєвої: у РФ назвали причинуВідео

18:34

"Нехай смерть вас скоріше зустріне": Катя Осадча жорстко звернулася до зрадників БатьківщиниВідео

18:07

"Заманити росіян і розбомбити": Мережу розчулив план "цукеркової спецоперації" маленької УкраїнкиВідео

18:03

Битва за Донбас: хто виграє у злій і довгій війні за УкраїнуПогляд

17:41

"Це шокує": в Угорщині запанікували через загрозу перекриття нафтопроводу ДружбаВідео

17:16

Ердоган проведе переговори з Зеленським і Путіним: Кремль відмовився від спільно розмови

17:11

Жіночий гороскоп на тиждень 30 травня-5 червня: Левам - знаки долі, Стрільцям - вороги, Козерогам - великі зміни

17:01

"Ти чому відчуваєш себе захищено?!": Янович закликав не дорікати за мирне життя під час війни

16:59

Рашисти влаштували обстріл Харкова після візиту в місто ЗеленськогоВідео

16:55

Прикмети на 30 травня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

16:38

У ЄС можуть узгодити "нафтове ембарго" для Росії, але із застереженням - Радіо Свобода

16:37

Наплювали на окупацію: у Мелітополі патріоти влаштували мітинг за УкраїнуВідео

Реклама
16:11

УПЦ МП в очікуванні приходу російських військ: що видає Московський патріархатПогляд

15:59

Бунт в "ЛДНР": мобілізовані влаштували перестрілку з солдатами РФ і масово тікають з фронтуВідео

15:46

Залізний Краб б'є на 40 кілометрів: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібруВідео

15:44

Навколо війна, а він стає на коліно і кличе заміж: зворушлива історія кохання бійця і дівчини-офіцера

15:42

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл: втікали в укриття під час прямого включенняВідео

15:21

У Росії почалася істерика через надання Україні систем MLRS – ОПВідео

15:07

У Росії мати "настукала" в поліцію на рідного сина, який ухиляється від армії

15:07

На Запоріжжі спецпідрозділ СБУ "покришив" окупантів РФ разом з бронетехнікоюВідео

14:35

Три козирі Путіна: чому війна в Україні може занурити світ у хаосПогляд

14:33

Військові РФ хочуть поїхати з України: у кінці травня спливає термін на проведення "спецоперації"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти