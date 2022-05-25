"Зброя в РФ зараз дуже затребувана": в Білорусі цинічно заявили, як допомагають Росії

Прем’єр Білорусі зізнався, що РБ постачає Росії зброю/ Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

У Білорусі зізналися, що постачають зброю свого виробництва в Росію, тому що "там є попит".

Про це заявив прем'єрміністр Білорусі Роман Головченко в ефірі білоруського телебачення, пише "Радыё Свабода". За словами посадовця, така зброя зараз є затребуваною не лише всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації".

"І, звичайно ж, зброя зараз дуже затребувана не лише для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. У нас є спільні програми", – сказав Головченко.

При цьому він додав, що в Білорусі намагаються удосконалити свою зброю, роблячи висновки з війни Росії проти України.

"Наразі ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний та динамічний період для білоруської оборони", – сказав прем'єрміністр держави.

Головченко у той же час визнав, що в РБ зараз є труднощі з комплектуючими до озброєння, яке вони виготовляють, через західні санкції. Для того, щоб усунути цю проблему, в Білорусі "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки із російськими виробниками", сказав прем’єр країни.

Варто зазначити, що російський диктатор Путін використовує територію Білорусі, щоб завдавати з неї ракетних ударів по території України, а також щоб розміщувати там свої війська.

Раніше повідомлялося, що помітно зросла загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. В РБ до кордону з Україною почали стягувати "Іскандери", поставивши їх за 50 кілометрів від української території.

Також раніше експерт Тарас Загородній зазначав, що напад Білорусі на Україну призведе до військової поразки і поваленню Лукашенка. Тому РБ не наважиться атакувати Україну, після невдач російських військ у них немає мотивації воювати.

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