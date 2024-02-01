Заворушення відразу в кількох штатах: ситуація в США може різко загостритись

Влада Техасу веде конфлікт з Вашингтоном, бажаючи зміцнити свій кордон із Мексикою. Одночасно важливо усвідомлювати, що кожен американський штат є автономною одиницею. У кожному штаті є власна система судів, правила й закони, а також система оподаткування, хоча в питаннях загальної важливості всі штати підпорядковані федеральному уряду. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, експерт-міжнародник Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк.
"Висловлювати політичну підтримку Техасу жодному з них не заборонено - це ж демократія. Але тут більш глобальна проблема, тому що в тому, що стосується захисту національних інтересів, окремий штат не може виступати проти затвердженого федеральним урядом", - вказує експерт.
За словами Тараса Семенюка, Трампу вдалося перетворити міграційну політику на загрозу національній безпеці країни. І республіканці планують продовжувати використовувати це як аргумент і надалі.
"Ті штати, які підтримують Техас, більшою мірою республіканські, тому вони виступають проти ліберальної політики демократів щодо проблеми кордону", - додає аналітик.
Також він відзначає, що погіршення ситуації в Техасі може мати серйозні наслідки для всієї Америки.
"Це можливо з двох причин. Перша - якщо судова система США заборонить Трампу, що фактично унеможливить його законне висунення в президенти. Очевидно, будуть прихильники, які виступатимуть проти такого рішення, особливо серед тих, хто штурмував Капітолій у 2019 році. Друга - певний хаос на кордоні. Якщо потоки мігрантів збільшаться, заворушення можуть початися в прикордонних регіонах. Мовляв, якщо прикордонники не можуть захистити кордон, то люди будуть самі виходити на його захист", - робить висновок Тарас Семенюк.
Ситуація в США
Країна-агресор Росія може використати політичну кризу у Сполучених Штатах Америки для початку війни проти країн Європи.
Незважаючи на те, що контроль за кордоном є федеральною компетенцією, малоймовірно, що президент Байден вирішить це питання за допомогою сили. Про це заявив журналіст і міжнародний експерт з Analytical Centre "Solid Info" Тарас Семенюк.
Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, військова допомога Україні може не припинитися. Можливі інші умови її надання, наприклад, в обмін на переговори з Росією.
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