Білий дім готує нафтовий "удар": Трамп анонсував повернення санкцій проти РФ

США пом'якшили обмеження проти російської нафти ще в березні.

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Сша можуть відновити санкції проти російської нафти / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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США готують повернення нафтових санкцій

Вашингтон може посилити тиск на Росію

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Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом'якшені для стабілізації глобального ринку, можуть відновити вже найближчим часом.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає видання The Guardian.

Стабілізація ринку розв'язує руки Вашингтону

За словами американського лідера, головною причиною тимчасового відступу від суворих санкцій було прагнення уникнути дефіциту сировини у світі. Однак наразі ситуація з глобальним постачанням нафти суттєво покращилася, що дає США можливість діяти рішучіше.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного посилення економічного тиску на Кремль, Трамп підкреслив:

"Що ж, незабаром ми зможемо це зробити, тому що зараз нафта постачається. Ми зняли санкції, тому що, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти. Тому незабаром... у якийсь момент ми будемо в змозі це зробити".

Вплив обмежень на танкери РФ: оцінка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній заявив, що посилення контролю над суднами так званого російського "тіньового флоту" може помітно вдарити по нафтовому експорту РФ. За його оцінкою, якщо європейські країни почнуть активніше затримувати такі танкери, Росія ризикує зіткнутися з серйозними труднощами при постачанні сировини на зовнішні ринки.

Аналітик звернув увагу, що значна частина експортних маршрутів російської нафти проходить через Балтійське та Чорне моря. Тому будь-які додаткові перевірки суден, пов'язані з питаннями безпеки, екології або технічного стану, здатні призвести до затримок перевезень.

На думку Загороднього, навіть короткочасне порушення графіків руху танкерів може ускладнити логістичні ланцюжки, скоротити обсяги поставок і завдати істотної шкоди доходам російської економіки.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - новини за темою

Як писав раніше Главред, Зеленський виступив проти пом'якшення санкційного тиску на Росію, заявивши, що такі рішення можуть лише посилити можливості країни-агресора у військовій сфері.

За його словами, зняття або послаблення обмежень фактично сприяє підтримці російського оборонно-промислового комплексу, який забезпечує потреби армії РФ.

Нагадаємо, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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