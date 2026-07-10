Вдарила з 5-бальною потужністю: магнітна буря G2 накриває Землю

Геомагнітний шторм червоного рівня вже почався.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Наскільки сильна сьогодні магнітна буря

Коли геомагнітний шторм досягне рівня G2

Сьогодні, 10 липня, на Землі під впливом корональної діри на Сонці підвищилася геомагнітна активність. Через це деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

За даними Британської геологічної служби, у найближчі дні активність Сонця не знизиться, а навпаки посилиться. 11-12 липня очікується магнітна буря рівня G2. Попередньо, шторм стишиться лише на початку наступного тижня, 13 липня.

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Магнітні бурі 10-13 липня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 5, що відповідає червоному рівню, тобто сильним магнітним коливанням.

Магнітна буря 10 липня / фото: скріншот

Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький. Сонячний спалах відповідає зеленому рівню B8.

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Вплив магнітних бур на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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