Температура підніметься до +31 градуса: де в Україні буде найспекотніше

Погодні умови в Україні визначатиме малорухомий циклон.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-podnimetsya-do-31-gradusa-gde-v-ukraine-budet-zharko-10779554.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Де прогнозуються грози та град

Погода в Україні на вихідних, 11 та 12 липня, буде дощовою, але із комфортними температурними показниками. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови у наступні дві доби визначатиме малорухомий циклон та його атмосферні фронти, тому можливі дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі грози, граду та шквалистих поривів вітру.

відео дня

"За умов панування вологої повітряної маси, вночі місцями можливі короткочасні тумани. Водночас температурні показники очікуються в межах норми, а найспекотніше буде на півдні - до +31 градуса", - наголосив він.

Погода в Україні 11 липня

У суботу в західних областях України вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікуються грозові дощі, місцями у супроводі граду та шквалів, 15 – 20 м/с. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси.

У північній частині країни вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень повсюдно очікуються грозові дощі, місцями значні, а також у супроводі граду. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси.

У центральних областях вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень пройдуть грозові зливи, подекуди з градом. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 градусів, вдень +22…+27 градусів.

У південній частині країни та на Кримському півострові переважатиме сонячна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Лише вдень на Одещині та Миколаївщині можливі грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 градусів, вдень +26...+31 градус.

У східних регіонах України очікується погода без істотних опадів, лише вдень на Харківщині місцями пройдуть невеликі дощі, можлива гроза. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 градусів, вдень +21…+26 градусів.

Погода 11 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 12 липня

У наділю в західних областях вночі істотних опадів не очікується, місцями можливий слабкий туман. Вдень подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі грози. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +19…+24 градуси.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються грозові дощі, подекуди значні. Можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 градусів, вдень +20…+25 градусів.

У центральних регіонах країни передбачається погода без істотних опадів, лише на Полтавщині вдень місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У південній половині очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на півдні Одещини вдень пройдуть грозові дощі. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +14…+19 градусів, вдень +26…+31 градус.

У східній частині України вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

Погода 12 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, через значні дощі, грози, град та шквали до 15-20 м/с синоптики оголосили I рівень небезпечності на 10 липня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні наступного тижня зміниться. У всіх регіонах очікується потепління, але без надзвичайної спеки.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт заявляв, що згодом до України може прийти нова хвиля спеки. Однак наразі таких передумов, щонайменше на найближчу декаду, немає.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред