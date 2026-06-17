Санкції проти РФ та ППО для України: лідери G7 ухвалили підсумкову заяву

У документі наголошується на незмінній підтримці України у захисті її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

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Лідери G7 ухвалили підсумкову заяву / колаж: Главред, фото: x.com/G7

Коротко:

Україні збільшать постачання комплексів протиповітряної оборони

G7 збільшить постачання далекобійних засобів для української армії

G7 зобов’язалася посилити економічний тиск на військову машину Кремля

Лідери країн "Великої сімки" (G7) досягли домовленості про розширення військової підтримки України. Про це йдеться у спільному комюніке лідерів об’єднання, опублікованому 17 червня.

Зокрема, йдеться про збільшення поставок Україні систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та озброєння великої дальності. Крім того, держави G7 готові розглянути можливість передачі Україні ліцензій на виробництво окремих видів озброєння на власній території.

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У документі підкреслюється незмінна підтримка України у захисті її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Лідери країн G7 висловили солідарність з українським народом, який продовжує стикатися з російськими атаками на критично важливу інфраструктуру та об’єкти культурної спадщини. Також було відзначено стійкість України та її успіхи на фронті в останні місяці, які, на думку учасників саміту, створюють новий імпульс для подальших дій.

З метою посилення цього імпульсу країни "Великої сімки" мають намір збільшити постачання засобів ППО, додаткових оборонних комплексів, ракет-перехоплювачів та далекобійного озброєння. Водночас розглядається можливість надання ліцензій, які допоможуть розширити виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу.

Окрему увагу в заяві приділено питанням енергетичної безпеки України. Лідери G7 підтвердили готовність надати додаткову допомогу для зміцнення енергетичної стійкості країни та забезпечення її потреб напередодні наступного зимового періоду.

Також країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом запровадження додаткових обмежень, зокрема у нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Окрім української тематики, у комюніке порушено питання міжнародної безпеки. Учасники G7 підтримали угоду про відкриття Ормузької протоки, досягнуту за посередництва президента США Дональда Трампа. Крім того, було висловлено підтримку спільній оборонній ініціативі Франції та Великої Британії, спрямованій на забезпечення безпеки морського судноплавства в регіоні, захист торговельних суден та проведення операцій з розмінування.

Лідери також закликали прискорити надання гуманітарної допомоги населенню сектора Газа та сприяти відновленню регіону. У заяві міститься заклик до припинення насильства на Західному березі річки Йордан, а також підтримка зусиль уряду Лівану щодо роззброєння угруповання "Хезболла".

Крім того, "Велика сімка" висловила серйозну стурбованість розвитком ядерної та ракетної програм Північної Кореї та знову підтвердила курс на повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Зустріч Трампа і Зеленського на саміті G7 — новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Зустріч відбулася в рамках міжнародного саміту, де сторони обговорюють ключові питання безпеки та політики. У переговорах також взяли участь державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умеров.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час зустрічей із лідерами країн "Великої сімки" ключовою темою стала потреба України у зміцненні протиповітряної оборони.

Європейські союзники України розраховують використати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати американського лідера приділити більше уваги війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед представників країн "Великої сімки".

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Що таке G7? G7 (Group of Seven — "Група семи") — неформальний міжнародний клуб, що об’єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту та секретаріату, повідомляє Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов’язкової сили. Як правило, йдеться про закріплення наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цього інституту неможливо. З 1997 року до складу клубу входила Росія, у зв’язку з чим об’єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму в 2014 році клуб знову почав збиратися без Росії у форматі G7.

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