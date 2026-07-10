Ти не розвиваєшся: Падалко розповіла, як її "стимулював" чоловік Соболєв

Маричка Падалко розповіла про те, що їй сказав її чоловік Єгор Соболєв.

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Марічка Падалко поділилася особистими подробицями в інтерв’ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марічка Падалко

Коротко:

Що сказала Маричка

Чому вона хотіла кинути в чоловіка чимось

Відома українська ведуча Маричка Падалко поділилася в новому інтерв'ю деякими моментами свого подружнього життя з журналістом і військовослужбовцем Єгором Соболєвим.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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За словами телеведучої, коли вона була молодою мамою і мала трьох дітей-погодок - 3 роки, півтора та новонародженого.

Маричка Падалко прийшла на інтерв’ю до Єфросініної / Скріншот

"І він каже мені фразу, яка могла довести мене до того, що я була готова кинути в нього чимось. Я, звісно, нічого не кидала. Падалко, ти не розвиваєшся. Він завжди мотивував мене робити щось нове. Не зациклюватися на тому, що я вже колись зробила", - розповідає вона.

За словами ведучої, її чоловік може передбачати, що буде через 5–10 років.

"Я думаю, що він внутрішньо передбачав, як буде втрачати значення професія телеведучої, наскільки телебачення втратить право на ексклюзив у тих самих новинах. Він завжди хотів мати поруч людину, задоволену своїм життям", - пояснює вона.

Маричка Падалко про стосунки / Скріншот

Падалко додає, що задоволена життям дружина - це найкраща дружина, яка тільки може бути.

Єгор Соболєв - чоловік Падалко / Скріншот YouTube

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Про особу: Маричка Падалко Маричка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка виходила в ефір у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Маричкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН та спеціальний кореспондент.

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