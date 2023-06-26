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"Нічого більш жалюгідного не бачив": Гіркін різко накинувся на Путіна

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2023, 23:18 оновлено 26 червня, 23:28
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Терорист Ігор Гіркін був здивований, почувши першу промову Путіна після наступу Пригожина на Москву.
Ігор Гіркін, Володимир Путін
Гіркін наїхав на Путіна і назвав його промову жалюгідною / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін дві доби вичікував перед тим, як зробити свою заяву після наступу на Москву, який влаштував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми найманцями. Ця заява, за словами Пєскова, мала "визначити долю Росії", але вона здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Він назвав цю заяву жалюгідною і додав, що в Росії зовсім не закінчується "смута".

"Нічого більш жалюгідного у виконанні людини, віддалено схожої на президента - давно не бачив. Всі - молодці. Всі прекрасно спрацювали, впору видавати ордена і довести Шойгу, нарешті, в просто маршали. Смута триває", - написав Гіркін.

відео дня

Нагадаємо, Володимир Путін зробив свою "переможну" заяву, в якій він назвав організаторів наступу "зрадниками" і людьми, які "втратили адекватність". Він підтвердив, що цей бунт міг призвести до розколу РФ і звинуватив у всьому Захід.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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