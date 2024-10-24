Байдену порадили не дозволяти ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ дізналися деталі

У США вважають, що від дозволу на удари вглиб агресора Росії буде більше недоліків, ніж вигоди.

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У Пентагоні порадили Байдену не дозволяти удари вглиб Росії, бо це нібито не призведе до змін - FoxNews / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Ключові тези публікації Fox News:

Пентагон і розвідка США не схвалюють удари вглиб Росії

США побоюються ядерної ескалації з боку Росії

Удари вглиб Росії не змінять перебігу війни

Міноборони і розвідка Сполучених Штатів Америки порадили Білому дому не скасовувати заборону для України на удари вглиб території Росії. Американці вважають, що таке рішення не змінить перебігу бойових дій, оскільки росіяни перемістили переважну кількість своїх військових літаків за межі радіусу ракет ATACMS.

Як повідомляє Fox News з посиланням на неназваного американського чиновника, у Пентагоні та розвідці не бачать переваг у дозволі на удари вглиб РФ.

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Військові відомства дотримуються точки зору, згідно з якою росіяни перемістили понад 90% своїх літаків за межі радіуса бойової дії ATACMS. Таким чином, "помилково стверджувати", що скасування табу на удари по РФ стане ефективним рішенням.

Якою зброєю Заходу і де Україна може бити по Росії / Інфографіка Главреда

Україні не вистачає ракет ATACMS

Крім того, в України дефіцит кількості ракет ATACMS. Американці більше ракет надати не можуть, бо такі поставки призведуть до збитків Збройних сил США.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Побоювання ядерної ескалації

Також співрозмовник видання уточнив, що Вашингтон зважає і на можливу відповідну реакцію Росії, оскільки вона "ядерна держава, здатна зробити дуже погані речі, як для України, так і для США".

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Україна наполягає на тому, щоб Захід дозволив Силам оборони наносити удари вглиб території Росії для ураження важливих військових об'єктів окупантів. Проте країни-партнери до такого рішення поки що не готові, оскільки побоюються ескалації. Днями президент США Джо Байден сказав, що консенсусу щодо питання ударів України вглиб РФ західною зброєю поки що немає.

Питання ударів углиб РФ "на паузі" до виборів у США, вважають журналісти французького видання Le Monde. У матеріалі уточнюється, що Штати і Німеччина поки що проти цього рішення, тоді як Велика Британія і Франція "більш відкриті до такої ідеї".

Україна може перемогти РФ навіть без ударів західною зброєю по її території, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. На його думку, у Сил оборони достатньо обсягів власних озброєнь, щоб завдавати ефективних далекобійних ударів.

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