'Консенсусу немає': Байден зробив обнадійливу заяву про далекобійні удари по Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще проти швидкого вступу України до НАТО і не підтримує постачання далекобійної зброї.

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Байден висловився про далекобійні удари по Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Західним союзникам поки не вдалося досягти консенсусу щодо застосування Україною далекобійної зброї для атак вглиб Росії. Водночас Берлін продовжує виступати проти постачання ЗСУ далекобійних ракет. Про це пише Bloomberg.

План перемоги України отримав певну підтримку серед країн-членів НАТО під час візиту президента США до Берліна, де він закликав міжнародне співтовариство продовжити підтримку України, яка потерпає від наслідків війни. Байден наголосив, що Україну чекає "дуже важка зима", і спробував зміцнити підтримку Заходу під час свого короткого візиту до Берліна.

"Ми не можемо опускати руки, ми повинні продовжувати нашу підтримку. На мій погляд, ми маємо продовжувати, доки Україна не здобуде справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН, поки знову не переможе людська гідність", - сказав Байден.

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За словами прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Байден має намір забезпечити постійну допомогу Україні до завершення свого президентського терміну в січні.

Неназваний високопосадовець повідомив виданню, що канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує виступати проти швидкого вступу України до НАТО і не підтримує ідею надання далекобійної зброї.

"Ми підтримуємо Україну так енергійно, як тільки можливо. Водночас ми стежимо за тим, щоб НАТО не стало учасником війни, щоб ця війна не перетворилася на набагато більшу катастрофу", - заявив глава німецького уряду під час пресконференції з Байденом.

Залишаючи Берлін, президент США підкреслив, що наразі "немає консенсусу" щодо питання постачання зброї дальнього радіусу дії для України, щоб вона могла завдавати удари по російській території. Водночас Байден наголосив, що "у зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю".

"Тим не менш, зустріч міністрів оборони країн НАТО цього тижня показала велику відкритість до обговорення запрошення вступити до альянсу. Але, за їхніми словами, до виборів у США, які відбудуться 5 листопада, шансів на просування мало", - йдеться у матеріалі.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

План перемоги України - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня президент Україн Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план перемоги. Він включає п'ять основних пунктів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти ключових пунктів плану перемоги президента Володимира Зеленського, побоюючись ескалації конфлікту. Він заявив, що не змінить рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Натомість спікер Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі підкреслив, що США підтримують план Зеленського щодо досягнення справедливого миру і додав, що переговори з іноземними державами без участі України є неможливими.

План перемоги України / Інфорафіка: Главред

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