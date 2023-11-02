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Байден накладе вето: Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 21:38оновлено 2 листопада, 22:08
У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт з допомогою тільки Ізраїлю оскільки це суперечить нацбезпеці США.
Байден
Білий дім прийняв важливе рішення щодо допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, сподівається, що Конгрес прийме прохання про виділення $106 мільярдів для України та Ізраїлю, і має намір використовувати своє право вето щодо альтернативних ініціатив, таких як асигнування Податкової служби США на підтримку Ізраїлю. Про це заявив у четвер у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Президент накладе вето на законопроєкт з допомогою тільки Ізраїлю", - зауважив представник Білого дому.

Він наголосив, що запит на додаткове фінансування у розмірі $106 мільярдів, який був поданий президентом Байденом до Конгресу минулого місяця, містить чотири дійсно критично важливі нагальні потреби національної безпеки. За словами Кірбі, це охоплює підтримку Ізраїлю та України, захист інтересів Сполучених Штатів у Індо-Тихоокеанському регіоні, а також забезпечення безпеки кордонів.

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"Усі чотири (напрями – ред.) є важливими",- підкреслив представник Білого дому.

Він також зауважив, що президент Байден очікує, що всі ці потреби будуть ухвалені одночасно законодавцями Конгресу США.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше поідомляв Главред, лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Сполучені Штати Америки мають надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю в рамках єдиного пакету. Дії "осі зла" - Китаю, Росії та Ірану - становлять випробування для американців і всього світу. Для забезпечення загальної безпеки важливо підтримати Україну у її боротьбі за перемогу. В іншому випадку, імперські амбіції глави Кремля, Володимира Путіна, можуть зрости, і загроза війни може наблизитися до заходу.

Також, президент США Джо Байден може накласти вето на виділення пакета фінансової допомоги Ізраїлю у випадку, якщо в нього не буде включена допомога Україні. Про це заявив кореспондент Пентагону Остап Яриш.

Водночас, новий спікер Палати представників, Майк Джонсон повідомив, що допомога Україні та Ізраїлю буде розглядатися окремо, а не в одному пакеті, як було запропоновано президентом США Джо Байденом. Ситуація в Ізраїлі потребує термінової уваги, і обидві політичні партії в Конгресі підтримають такий підхід.

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