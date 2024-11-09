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Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 20:37
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Зустрічі між президентом, який залишає посаду, і новообраним президентом є традицією у США для забезпечення плавної передачі влади.
Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо
Байден і Трамп проведуть зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Президент США Джо Байден проведе зустріч з обраним президентом Дональдом Трампом

  • Зустріч відбудеться в середу в Овальному кабінеті

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  • Головною темою зустрічі стане обговорення процесу передачі влади

Президент США Джо Байден вперше після виборів зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом. Політики обговорять передачу влади у Білому домі. Про це оголосив Білий дім.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу о 11:00", - йдеться в заяві.

У Білому домі повідомили, що додаткові подробиці щодо зустрічі між Джо Байденом та Дональдом Трампом нададуть пізніше.

Такі зустрічі між президентом, що залишає посаду, та новообраним президентом є традиційною практикою в США. Вони дозволяють забезпечити плавну передачу влади.

Однак варто зазначити, що Дональд Трамп, який програв вибори у 2020 році, не запросив Джо Байдена на таку зустріч.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Дональд Трамп переміг на виборах у США - головне

Як повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп добув перемогу на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Президент США Джо Байден заявив, що його уряд готується до передачі влади новообраному президенту Дональду Трампу 20 січня 2025 року. У своєму зверненні до нації Байден привітав Трампа з перемогою, підкресливши, що вибори були чесними і прозорими.

Також президент Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, заявивши, що вона "продовжить боротьбу". Байден високо оцінив її внесок у кампанію. Він зазначив, що її історія відображає найкраще з американської історії та що вона продовжить боротися за американців.

Гарріс, в свою чергу, пообіцяла не відмовлятися від боротьби і рухатися вперед.

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Дональд Трамп Джо Байден Вибори у США президентські вибори в США
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