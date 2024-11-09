Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо

Зустрічі між президентом, який залишає посаду, і новообраним президентом є традицією у США для забезпечення плавної передачі влади.

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Байден і Трамп проведуть зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Президент США Джо Байден проведе зустріч з обраним президентом Дональдом Трампом

Зустріч відбудеться в середу в Овальному кабінеті відео дня

Головною темою зустрічі стане обговорення процесу передачі влади

Президент США Джо Байден вперше після виборів зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом. Політики обговорять передачу влади у Білому домі. Про це оголосив Білий дім.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу о 11:00", - йдеться в заяві.

У Білому домі повідомили, що додаткові подробиці щодо зустрічі між Джо Байденом та Дональдом Трампом нададуть пізніше.

Такі зустрічі між президентом, що залишає посаду, та новообраним президентом є традиційною практикою в США. Вони дозволяють забезпечити плавну передачу влади.

Однак варто зазначити, що Дональд Трамп, який програв вибори у 2020 році, не запросив Джо Байдена на таку зустріч.

Дональд Трамп переміг на виборах у США - головне

Як повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп добув перемогу на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Президент США Джо Байден заявив, що його уряд готується до передачі влади новообраному президенту Дональду Трампу 20 січня 2025 року. У своєму зверненні до нації Байден привітав Трампа з перемогою, підкресливши, що вибори були чесними і прозорими.

Також президент Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, заявивши, що вона "продовжить боротьбу". Байден високо оцінив її внесок у кампанію. Він зазначив, що її історія відображає найкраще з американської історії та що вона продовжить боротися за американців.

Гарріс, в свою чергу, пообіцяла не відмовлятися від боротьби і рухатися вперед.

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