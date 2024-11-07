'Продовжить боротьбу': Байден уперше прокоментував поразку Гарріс

Чинний президент США зробив багато компліментів Камалі Гарріс.

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Джо Байден прокоментував поразку Камали Гарріс на виборах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KamalaHarris

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Що Байден сказав про поразку Гарріс на виборах

Як Байден оцінює свого віцепрезидента

Глава Білого дому США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах у США і заявив, що вона "продовжить боротьбу".

За словами Байдена, Гарріс вступила в перегони за надзвичайних обставин.

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"Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами та чітким баченням нації... для всіх американців", - ідеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Чинний президент США заявив, що його рішення взяти своїм "другим номером" на виборах 2020 року було найпершим і найкращим.

"Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для всіх американців", - зазначив Байден.

Зазначимо, сама Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах також пообіцяла продовжити боротьбу.

Президентські вибори у США / Інфографика: Главред

Вибори президента США 2024 - останні новини

Як повідомляв Главред, Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Політики обговорили важливість мирної передачі влади.

Також відомо, що Гарріс планує звернутися до нації в середу, 6 листопада, у другій половині дня за американським часом.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Зеленський і Трамп уже провели телефонну розмову. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами.

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