Байден звернувся до нації та оголосив дату передачі влади Трампу

Джо Байден визнав Трампа обраним президентом США.

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Байден привітав Трампа з перемогою на президентських виборах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви Байдена:

Білий дім буде передано Трампу 20 січня

Вибори у США - чесні та прозорі

Гарріс провела надихаючу кампанію

Президент США Джо Байден доручив своєму уряду підготувати передачу влади команді новообраного глави держави Дональда Трампа. Білий дім буде передано новій команді 20 січня. Байден привітав Трампа і не сумнівається в чесності та прозорості виборчої системи.

Як повідомляє Голос Америки, у четвер, 7 листопада, Байден звернувся до американського народу з нагоди президентських виборів. Він оголосив про те, що вибори були чесними і прозорими, привітав Трампа й анонсував передачу йому влади в січні 2025 року.

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"Учора я говорив з обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і я запевнив його, що я доручаю всій своїй адміністрації працювати з його командою, щоб забезпечити мирний і впорядкований перехід. Це те, на що заслуговує американський народ", - сказав Байден.

Також він додав, що зараз важливо прийняти вибір американського народу.

"Не можна любити свою країну лише тоді, коли ти перемагаєш. Не можна любити ближнього тільки тоді, коли ви згодні. Щось, на мою думку, ви можете зробити незалежно від того, за кого ви голосували, це бачити один одного не як супротивників, а як співвітчизників Америки", - додав президент.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Крім того, господар Білого дому похвалив Камалу Гарріс.

"Вона провела надихаючу кампанію, і всі побачили те, що я навчився так поважати - її характер... Вона має великий характер, справжній характер", - наголосив Джо Байден.

Трамп переміг на виборах президента США - головні новини за темою:

Як раніше повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп фактично переміг на виборах президента США.

Він набрав 295 голосів вибірників, тоді як для перемоги достатньо було 270 голосів. Опонентка Камала Гарріс привітала його з тріумфом.

Одним із перших Трампа привітав президент України Володимир Зеленський. Він назвав перемогу республіканця вражаючою і висловив сподівання на успішну співпрацю та подальший розвиток стратегічних відносин Києва і Вашингтона.

Пізніше Зеленський і Трамп поговорили телефоном: за словами українського гаранта, лідери обговорили відносини України та США, а також домовилися підтримувати тісний діалог.

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