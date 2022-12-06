Ранок в Курську почався з "бавовни" на аеродромі: росіяни в паніці говорять про удар безпілотником

У російському Курську спалахнула пожежа на аеродромі. Там горить нафтонакопичувач.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram. При цьому він заявляє про нібито удар безпілотником.
"Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", – написав губернатор Курської області.
Тим часом у соцмережах поширюються фото і відео масштабної пожежі, яка спалахнула в Курську.
Вибухи на аеродромах Росії
У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.
У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.
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