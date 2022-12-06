Ранок в Курську почався з "бавовни" на аеродромі: росіяни в паніці говорять про удар безпілотником

Пожежа охопила нафтонакопичувач, її намагаються загасити. Постраждалих немає.

Пожежа на аеродоромі в Курську/ Telegram, скрін

У російському Курську спалахнула пожежа на аеродромі. Там горить нафтонакопичувач.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram. При цьому він заявляє про нібито удар безпілотником.

"Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці", – написав губернатор Курської області.

Тим часом у соцмережах поширюються фото і відео масштабної пожежі, яка спалахнула в Курську.

скрін

Пожежа на аеродоромі в Курську/ Telegram

Пожежа на аеродоромі в Курську/ скрін

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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