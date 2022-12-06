Вибух на аеродромі в РФ: у ЗСУ розповіли про значне скорочення здібностей окупантів

Росіяни втратили свої літаки, але у них ще є техніка для нанесення ракетних ударів.

Окупанти втратили здібності після ударів по аеродрому / Колаж фото мілітарний портал, Maxar

На російських аеродромах сталися вибухи, які значно скоротили спроможність окупантів. Однак не варто недооцінювати ворога, адже у них ще є літаки, які здатні завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наслідки ми бачили у відкритих джерелах, ми бачили і супутникові знімки. Наслідки які в них зменшиться кількісно техніка, яка постраждала в результаті цих загадкових вибухів", - сказав Ігнат.

Він не виключає, що росіяни будуть намагатися відновити пошкоджені літаки і, можливо, знімати деталі з інших літаків. Ігнат акцентував на тому, що пошкодження ворожих літаків - Хороші новини.

"Якщо виходить з ладу 1-2 літаки, може ще кілька літаків, це їх здатність зменшує, але нанесення масованих ракетних ударів воно ймовірно. Досить цих літаків у них є на озброєнні Ту-95, Ту-160, Ту-22 М3, на жаль, у Росії ще є. Але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються, можуть призводити і до подальших наслідків і зменшення їх бойового потенціалу", - додав Гнат.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Після цього у Путіна зробили заяву щодо ситуації. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Путіну доповіли про вибухи на двох аеродромах в Саратовській і Рязанській областях. Він регулярно отримує інформацію про подібні інциденти. Але Кремль не знає точної інформації і радить звернутися до міністерства оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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