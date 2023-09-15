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ЗСУ розтрощили ВДК "Мінськ" та підводний човен РФ у Севастополі - розвідка Британії

Андрій Ганчук
15 вересня 2023, 12:13 оновлено 15 вересня, 12:22
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Агресор Росія позбулася "Ростова" - одного з чотирьох підводних човнів, які відіграють найважливішу роль в ударах по Україні, пишуть британські аналітики.
БДК Мінськ, підводний човен Ростов
ВДК Мінськ і підводний човен Ростов виведені з ладу на багато місяців - британська розвідка / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Під час атаки сил оборони України на суднобудівний завод в окупованому Росією Севастополі військовий корабель окупантів "Мінськ" отримав функціональні руйнування, а підводний човен "Ростов на Дону" – катастрофічні пошкодження. Вони виведені з ладу на багато місяців. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

У розвідці Британії розповіли про те, що під час удару по суднобудівному заводу в Севастополі великий десантний корабель окупантів "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" отримали критичні пошкодження.

"Будь-які спроби повернути підводний човен в стрій, ймовірно, займуть багато років і будуть коштувати сотні мільйонів доларів", - вважають фахівці.

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Втрата "Ростова" - критичний удар по окупантам Росії

Крім того, за даними британських розвідників, вивезення пошкоджених суден з сухих доків призведе до того, що вони будуть виведені з ладу на багато місяців. Росія втратила один з чотирьох підводних човнів-носіїв крилатих ракет.

"Втрата "Ростова" позбавляє ЧФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які зіграли важливу роль в нанесенні ударів по Україні і напрямку російської сили через Чорне море і Східне Середземномор'я", - підкреслили в розвідці Британії.

Удар ЗСУ по Севастополю

Сили оборони України 13 вересня завдали удару по російських окупантах у захопленому Севастополі. Військо вразили ворожий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Журналісти SkyNews вважають, що це перша відома атака по російському підводному човні, причому із застосуванням британських далекобійних ракет Storm Shadow.

Демілітаризація Чорноморського флоту Росії в Севастополі - мета для України, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За словами чиновника, потрібно убезпечити Чорноморську акваторію для проходження торговельних суден.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що удар ЗСУ по військах РФ у Севастополі було завдано новою українською далекобійною ракетою, про яку говорив секретар РНБО Олексій Данілов.

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