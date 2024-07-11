Австралія вирішила надати Україні найбільший пакет військової допомоги

Австралія оголосила про найбільший за всю історію пакет військової підтримки для України - 250 мільйонів доларів.

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Австралія надасть Україні 250 млн доларів військової підтримки / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Австралія ухвалила рішення про надання Україні військової підтримки на суму 250 мільйонів доларів. Крім того, країна направить 700 інструкторів та спеціалістів, які будуть проводити навчання у сфері безпеки. Про це повідомило австралійське видання ABCNews.

Стало відомо, що пакет військової допомоги містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії становить 1,3 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда для українських військових.

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Також варто відзначити, що Австралія надала Україні 20 мільйонів доларів для зміцнення та відновлення енергосистеми, а не вугілля, яке запитував Київ раніше.

Військова підтримка України

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою Білого дому Джо Байденом. За підсумками зустрічі було ухвалено ряд ррішень, а американський президент запевнив Україну у підтримці.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.

Також під час саміту НАТО у Вашингтоні датська прем'єрка Метте Фредеріксен заявила, що Данія збирається передати Україні всі свої системи ППО.

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