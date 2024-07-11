Австралія вирішила надати Україні найбільший пакет військової допомоги

Австралія ухвалила рішення про надання Україні військової підтримки на суму 250 мільйонів доларів. Крім того, країна направить 700 інструкторів та спеціалістів, які будуть проводити навчання у сфері безпеки. Про це повідомило австралійське видання ABCNews.
Стало відомо, що пакет військової допомоги містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.
За словами уряду, загальна сума підтримки Австралії становить 1,3 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда для українських військових.
Також варто відзначити, що Австралія надала Україні 20 мільйонів доларів для зміцнення та відновлення енергосистеми, а не вугілля, яке запитував Київ раніше.
Військова підтримка України
Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою Білого дому Джо Байденом. За підсумками зустрічі було ухвалено ряд ррішень, а американський президент запевнив Україну у підтримці.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.
Також під час саміту НАТО у Вашингтоні датська прем'єрка Метте Фредеріксен заявила, що Данія збирається передати Україні всі свої системи ППО.
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