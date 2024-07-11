Данія пожертвує всіма системами ППО для України - прем'єрка Фредеріксен

Україні необхідно передати всі наявні на даний момент у Данії системи ППО. Про це під час саміту НАТО у Вашингтоні повідомила датська прем'єрка Метте Фредеріксен, передає "Голос Америки".
Також вона нагадала, що раніше Данія вже передала Україні всю свою артилерію та відзначила, що українці використовують її ефективніше і їм вона більше потрібна.
"І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною", - додала глава датського уряду.
Допомога Данії та інших країн для України
Нещодавно у США заявили, що Збройні сили України зможуть розширити дальність застосування американської зброї, якщо країна-агресор РФ спробує розширити нинішній фронт.
Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".
Зазначимо, військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що Україна не зможе на 100% закрити небо від російських ракет і дронів.
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