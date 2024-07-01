Запобіжник для США: в НАТО можуть попередити зупинку військової допомоги Україні

Стрімке політичне життя світу сьогодні, як ніколи, впливає на Україну та її підтримку у закінченні війни. Тому в НАТО шукають шляхи безперебійної допомоги.

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Нова штаб-квартира в Німеччині може забезпечити Україні постійну військову допомогу заходу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Питання військової допомоги Україні особливо гостро нависло над західним світом в останній рік, після майже піврічного замороження пакету допомоги в США. Тому зараз західні лідери шукають можливість забезпечити Україну постійною підтримкою, не в залежності від політичних змін у тій чи іншій країні.

Зокрема нещодавно The New York Times написало про те, що на саміті НАТО Україні можуть запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою, але у Німеччині. Таким чином НАТО, найімовірніше хоче перетягнути передачу допомоги під свою "парасольку". Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Німеччина, як потужна індустріальна країна та один із найбільших контрибуторів, з погляду озброєння, боєприпасів та техніки, буде хабом для допомоги Україні. Також це рішення йде у контексті можливого приходу Трампа до влади у США", - каже експерт. відео дня

Він вважає, що таке рішення є запобіжником, щоб Штати надалі за будь-якої влади не могли паралізувати процес надання допомоги Україні. Чому це важливо саме зараз - Хара каже, що існує ймовірність перемоги Трампа на виборах, а тоді США припинять виконувати лідерську роль.

Тому передача військової допомоги Україні перейде до НАТО, а це можна вважати позитивом. Чи наважаться в Альянсі на такий крок буде відомо вже незабаром - Саміт НАТО пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Допомога Україні від західних лідерів

Напередодні стало відомо, що Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами, спрямованих на підтримку власної безпеки. У рамках договорів Київ отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги наступні чотири роки.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США можуть передати Україні до восьми батарей для зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.

Нагадаємо, Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Вона прибула в Україну на додачу до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

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