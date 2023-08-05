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Атака на судно в Новоросійську поставила під загрозу експорт нафти РФ - Financial Times

Анна Ярославська
5 серпня 2023, 11:56 оновлено 5 серпня, 12:00
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Атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

Корабель Оленегорський Гірник, Нафта
Корабель Оленегорський гірник був підбитий внаслідок атаки / Колаж: Главред, фото: Telegram, pixabay

Атака на корабель Оленегорський гірник, яка сталася в ніч на 4 серпня в бухті Новоросійська, вперше поставила під загрозу інфраструктуру експорту нафти країни-агресора РФ. Саме експорт нафти є одним з джерел фінансування війни проти України.

Як пише Financial Times, дрони атакували корабель після виходу Росії з "зернової угоди" та масових обстрілів портової інфраструктури України.

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При цьому FT припускає, що атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях. Вашингтон довго очолював зусилля, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами в США.

"Все, що може призвести до скорочення поставок російської нафти на ринок, не буде вітатися Білим домом", - вважає колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт.

На її думку, одне із занепокоєнь США полягає в тому, що підтримку України буде важче підтримувати на тлі енергетичної кризи.

Зазначимо, Новоросійськ є головним Чорноморським нафтовим портом Росії. У день він експортує близько 600 тисяч барелів нафти. Також цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму. У Казахстані заявили, що інфраструктурі трубопроводу не було завдано шкоди.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. Їх нібито збили.

Після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий.

У Мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що ВМС непричетні до атаки корабля Чорноморського флоту країни-агресора РФ у Новоросійську.

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