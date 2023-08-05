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У РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів"

Анна Ярославська
5 серпня 2023, 11:08 оновлено 5 серпня, 12:39
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Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація выробу в бронекапсулі.
Воткінський завод, Іскандер-М
На Воткінському заводі в РФ сталася НП / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У країні-агресорі РФ в Республіці Удмуртія стався вибух на території Воткінського заводу.На цьому підприємстві виробляється військова техніка, зокрема, ракети "Іскандер".

Про НП 4 серпня повідомила пресслужба заводу. Там інцидент назвали "спрацьовуванням апаратури, що супроводжувалася хлопком і задимленням".

На підприємстві стверджують, що внаслідок події ніхто не постраждав і завод продовжує працювати в штатному режимі. Причини вибуху не уточнюються.

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Тим часом Telegram-канал "Удмуртія проти корупції" повідомив, що спочатку була версія, що підприємство атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху в цеху №95 привела детонація виробу, що знаходився у бронекапсулі.

Корпус цеху, в якому проводилося випробування, пошкоджений.

"Пошкоджено один з корпусів, в якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Внаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхала", - повідомило джерело на підприємстві.

У коментарях під повідомленням місцеві жителі зазначили, що цех був таємним. У працівників там немає мобільного зв'язку. Мешканці сумніваються, що внаслідок вибуху насправді не було постраждалих.

Довідка. Воткінський завод знаходиться під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та інших країн. Це підприємство розташоване в місті Воткінськ, Удмуртська Республіка. Засновано в 1759 році.

В даний час одне з підприємств на основі Воткінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення "Тополь-М" і ряд інших виробів військового призначення, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, в Самарській області країни-агресора РФ прогримів вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинули шестеро людей, ще двоє - отримали травми. Інцидент стався в місті Чапаєвську.

Раніше в Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод. Його атакували безпілотники.

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