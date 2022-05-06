ЗСУ знищили гордість російського танкобудування новітній танк Т-90М "Прорив"

Вартість однієї експортної одиниці 3 - 4 мільйони доларів.
ЗСУ продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Черговим трофеєм наших військ став новітній танк Т-90м "прорив".
Гордість російського танкобудування була знищена під Харковом, повідомили у Міноборони. Відомо, що вартість однієї експортної одиниці 3 - 4 мільйони доларів.
"Українська армія перетворила Т-90М на металобрухт. В Україні можливий парад російської техніки. Парад знищеного озброєння", - йдеться в повідомленні.
Танк Т-90М "Прорив"
На озброєння російської армії він був прийнятий тільки у 2020 році.
Згідно з відкритими даними, в російські танкові частини надійшло тільки 40 одиниць Т-90М. головна відмінність цієї модифікації в принципово новій вежі і більш потужному двигуні. Танки оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.
Ймовірно, розбитий в Харківській області танк належав до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії.
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