Арестович анонсував великий контрнаступ ЗСУ і назвав терміни

Поставки зброї, які призначені для захисту, очікуються від західних партнерів наприкінці травня.
Контрнаступ українських військ можливо не раніше середини червня, тільки після накопичення величезної кількості озброєння від західних партнерів, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Як підкреслив він в ході інформаційного телемарафону, цього озброєння повинно вистачити на кілька бригад для повного переозброєння і військового узгодження.
"Після цього вже можна починати наступати", - зазначив Арестович.
Радник керівника Офісу президента пояснив, що перші поставки зброї, які призначені для захисту, очікуються від західних партнерів наприкінці травня.
"Перша зброя, якою можна зупиняти ворога, прийде в Україну в кінці травня або початку червня. Тому контрнаступ можливий не раніше середини червня. Швидше за все, це буде друга половина червня", - зазначив Арестович.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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