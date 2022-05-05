Арестович анонсував великий контрнаступ ЗСУ і назвав терміни

В ОП прогнозують контрнаступ ЗСУ / Фото Reuters

Контрнаступ українських військ можливо не раніше середини червня, тільки після накопичення величезної кількості озброєння від західних партнерів, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в ході інформаційного телемарафону, цього озброєння повинно вистачити на кілька бригад для повного переозброєння і військового узгодження.

"Після цього вже можна починати наступати", - зазначив Арестович.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що перші поставки зброї, які призначені для захисту, очікуються від західних партнерів наприкінці травня.

"Перша зброя, якою можна зупиняти ворога, прийде в Україну в кінці травня або початку червня. Тому контрнаступ можливий не раніше середини червня. Швидше за все, це буде друга половина червня", - зазначив Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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