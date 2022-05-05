Штурм захлинувся, ЗСУ відбили атаку: окупанти отримали по зубах під Харковом

На Слобожанському напрямку противник провалив спробу відновити втрачені позиції.
Російські окупанти безуспішно намагалися захопити Попасну та Рубіжне і продовжити наступ у напрямках лиману та Сєвєродонецька.
Як повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.
Крім того, ворог не припиняє спроби поліпшити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, однак успіхів не має.
На Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну, взяти під повний контроль місто Рубіжне і забезпечити сприятливі умови для продовження наступу в напрямках на міста Лиман і Сєвєродонецьк, успіху не мав.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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