Штурм захлинувся, ЗСУ відбили атаку: окупанти отримали по зубах під Харковом

ЗСУ відбили наступ ворога під Харковом / facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти безуспішно намагалися захопити Попасну та Рубіжне і продовжити наступ у напрямках лиману та Сєвєродонецька.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Крім того, ворог не припиняє спроби поліпшити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, однак успіхів не має.

На Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну, взяти під повний контроль місто Рубіжне і забезпечити сприятливі умови для продовження наступу в напрямках на міста Лиман і Сєвєродонецьк, успіху не мав.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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