Києву не потрібен дозвіл на удари по РФ: у Держдепі США уточнили важливу деталь

Міллер прямо не відповів на запитання, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.

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Метью Міллер сказав, чим Україна може бити по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях углиб країни-агресора Росії, оскільки вона може використовувати зброю, яку виробляє самостійно.

За словами Міллера, Україна є суверенною країною та може використовувати зброю, яку виготовила самостійно, і такої зброї багато.

"Подивіться на програми, які вони запровадили впродовж останнього року. А також, якщо ви подивитеся на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тому Україна має величезну кількість засобів для захисту", - сказав він на брифінгу 30 вересня.

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При цьому представник Держдепу прямо не відповів на запитання журналістів, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.

"Ми розглядаємо всі можливості, всю тактику і всю підтримку, яку ми надаємо Україні загалом, і коли ми затверджуємо будь-яку нову систему озброєння або будь-яку нову тактику, ми дивимося, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України. І це те, що ми продовжимо робити", - сказав Міллер.

Він також нагадав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США президент Джо Байден анонсував додаткову військову допомогу для України.

Дозвіл на удари по РФ

Між США та Британією тривають напружені розмови щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Білий дім все ще боїться "ескалації" та перетину так званих червоних ліній Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований щодо рішення США на далекобійні удари по Росії "більш позитивно". За його словами, американцям було важливо почути та переконатися, що Київ битиме американською зброєю виключно по військових цілях.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, що першими про дозвіл партнерів України завдавати удари вглиб території Росії дізнаються самі росіяни, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення.

Раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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