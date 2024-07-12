Росія глушить НАТО: в роботі GPS та радарів зафіксували збої – ISW

Росія посилює свою гібридну кампанію, що спрямована проти країн НАТО. Зокрема, останнім часом, від неї страждає Фінляндія.

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Останнім часом все частіше в країнах НАТО фіксують збої в роботі GPS, більшість з них - через Росію / Колаж: Главред, фото: flickr

За останній тиждень у Фінляндії помітили зростання кількості збоїв у роботі GPS. Більшість із них у роботі авіаційних і морських GPS та радарів походять з країни-агресора Росії. Найімовірніше, такі дії з боку РФ є однією з російських гібридних кампаній проти країн-членів НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

11 липня фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило місцевому виданню Iltalehti, що за останній тиждень збільшилися збої у роботі GPS. Інцидент, що підтверджує це, стався у Фінській затоці у ніч з 10 на 11 липня.

У соцмережі X фінський морський лоцман повідомив, що зазнав серйозних збоїв вночі під час керування іншими суднами біля Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії. Він повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

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"Повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що, ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили і GPS літака, де перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, а також змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії.

Перешкоди у країнах Балтії змусили скасувати рейси до Тарту, Естонія, доки в аеропорту не запровадили систему заходження на посадку літаків, яка не покладається на GPS.

"Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії Росії, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО", - підсумували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Гібридна війна Росії проти країн НАТО - що відомо

Нагадаємо, країна-агресор Росія, хоч і не соромиться відкрито заявляти про нібито готовність розпочати війну з країнами-членами НАТО, однак на практиці боїться відкритого протистояння проти Заходу. Тому Кремль вдається до гібридної кампанії - підпалів, кібератак, замахів і вбивств.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Литовської Республіки заявило про порушення повітряного простору країни літаком авіакомпанії країни-агресора РФ "Перемога". Представнику російського посольства вручили ноту протесту.

Ознаки гібридної війни РФ проти Альянсу спонукають країн-членів думати і про протистояння з країною-агресором на полі бою. Так високопоставлений командир у Збройних силах Естонії Маті Тікерпуу повідомив, що їхня армія зможе протистояти нападу Росії протягом двох тижнів до того, як надійде підтримка НАТО.

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