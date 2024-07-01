Вийти на поле бою з НАТО: Росія хоче нового протистояння - CNN

Кремль не відмовляється від своїх намірів воювати і поза межами України, однак наразі боїться відкритого протистояння з НАТО. Тому вдається до іншої тактики.

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Росія боїться боротися з НАТО на полі бою, тому веде гібридну війну / Колаж: Главред, фото: flickr

Країна-агресор Росія, хоч і не соромиться відкрито заявляти про нібито готовність розпочати війну з країнами-членами НАТО, однак на практиці боїться відкритого протистояння проти Заходу. Тому Кремль вдається до гібридної кампанії - підпалів, кібератак, замахів і вбивств.

Як пише CNN, це лише початок операцій РФ. У Європі вже місяцями відслідковують гібридні дії Росії. Хоч поодинці вони здаються незначними, експерти вважають, що разом - це гібридна війна Росії проти Заходу.

Старший викладач оборонних досліджень в Королівському коледжі Лондона Род Торнтон каже, що вже відслідковується певна закономірність в атаках, що пов'язують з Росією.

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"За останні кілька місяців, безумовно, спостерігається збільшення кількості таких операцій. Це те, що росіяни нарощують", – сказав він.

Саботаж, за словами викладача, саме та альтернатива повномасштабній війні з НАТО, яку зараз використовує агресор. Адже реальне протистояння стало б катастрофою для РФ. Таким чином Росія задіває НАТО, однак поза межею 5 статті Альянсу. Ця тактика направлена, в першу чергу, щоб посіяти розбіжності в НАТО.

Ще одна задача, яку поставить перед собою Кремль у гібридній війні проти НАТО, на думку дослідниці з питань безпеки Ольги Лаутман - залякати місцеве населення, щоб воно також чинило спротив нинішній підтримці країн-членів Альянсу Україні.

"Мета – зламати волю громадян і підірвати підтримку України. Якщо ви жили мирно у своїй країні, і раптом у вас відбувається серія терористичних атак, і все це пов’язують з тим, що ваша країна підтримує Україну, це чинить тиск на вашу підтримку України", – сказала вона.

І зупинятися країна-агресор Росія на досягнутому не збирається. Кремль готовий йти далі у гібридній війні проти НАТО, зокрема й через відсутність суворої відповіді на такі зухвалі атаки.

"І Європа, і вся міжнародна спільнота, яка прагне глобальної стабільності, повинні зрозуміти, що Росія перебуває у стані війни з нами, і що вона продовжуватиме ескалацію, якщо ми не почнемо діяти", – підсумувала Лаутман.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Конфлікт між Росією і НАТО - що відомо

Нещодавно з'ясувалось, що у представників НАТО виникли підозри щодо причетності Росії до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі.

Раніше стало відомо, що у Росії в конвенційній війні з НАТО шанс на перемогу дорівнює нулю, адже фізичні пропорції РФ і Альянсу становлять 1:25.

Нагадаємо, глава Кремля Путін намагається сформувати так звану коаліцію країн, щоб протиставити їх НАТО. Він створює ілюзію того, що, крім Заходу, у війні проти України решта світу нібито стоїть за РФ.

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