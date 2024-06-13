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"Війна НАТО і РФ неминуча": Гончар розповів, до чого необхідно готуватись Заходу

Юлія Закрепа
13 червня 2024, 08:48
154
У самому НАТО багато хто бачить, що у випадку виникнення кризової ситуації низка країн Альянсу закликатиме уникати жорстких дій у відповідь.
'Війна НАТО і РФ неминуча': Гончар розповів, до чого необхідно готуватись Заходу
Коли почнеться війна РФ проти НАТО / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: відео, ua.depositphotos.com

На сайті Главред відбувся чат із президентом Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайлом Гончаром. Він розповів, яка ймовірність початку війни Росії проти НАТО.

Він наголосив, що безпосередньо й прямо атакувати одну з країн НАТО Росія не буде. Росія намагається розхитати НАТО зсередини і досягає в цьому певних успіхів.

"Ми це бачимо по собі: НАТО не зайняв позицію, спрямовану на зупинення російської агресії, а вирішив підтримувати Україну. З одного боку, це правильна позиція, але з іншого – вона комфортна для Москви, тому що Альянс дав чітко зрозуміти: він не хоче воювати з Росією. Про це говорили і Байден, і Столтенберг, і інші. Тобто підтримувати Україну НАТО буде, а воювати з Росією – ні. Але Росія – агресор, який веде геноцидну війну", - пояснив Гончар.

відео дня

Гончар також нагадав, що альянс втрутився у події на Балканах тільки після восьми з гаком років спостереження за тим, як Мілошевич займається геноцидом.

"У нашому випадку війна триває вже більше десяти років, і ми не бачимо, що позиція НАТО зазнала бодай якихось змін. А, отже, у Росії розв’язані руки, і вона діє всередині НАТО та Євросоюзу через своїх проксі і "троянських коней". Передусім йдеться про режим Орбана, який не дає сформувати консенсус. Але, безперечно, Росія промацує НАТО. Всі ці прильоти, порушення кордонів російськими безпілотниками та крилатими ракетами – це результат позиції НАТО. І яка відповідь Альянсу? Ніяка", - додав експерт.

Зараз можна відкрито спостерігати, як зросла активність Росії щодо країн Балтії, зокрема, Естонії. Це є свідченням того що Москва готова до більш рішучих дій. РФ порушила питання зміни морських кордонів у Балтійському морі. Це означає, що зондаж вступає у нову активну фазу, за якою може слідувати певна обмежена військова операція – Росія хоче побачити, як спрацює механізм НАТО, і переконана, що він не спрацює.

"Думаю, що і в самому НАТО багато хто бачить, що у випадку виникнення кризової ситуації низка країн Альянсу закликатиме уникати жорстких дій у відповідь, натомість виходити на переговори і вирішувати все дипломатичним шляхом. Тож у цьому сенсі НАТО продовжує лишатися "альянсом переляканих", - зазначив Гончар.

"Проте там формується і "коаліція рішучих". Подивіться на заяви французького президента Макрона, який закликає шукати способи допомогти Україні не тільки технікою і фінансами, але й розглянути варіант, який раніше взагалі був табу – boots on the ground, тобто надання конкретної військової допомоги з висадкою контингентів союзників", - додав Гончар.

Попри всю аморфність дій НАТО як альянсу "коаліція рішучих" там уже наявна. І там чимало хто вважає, що не потрібно чекати, коли агресор прийде на кордони НАТО на східному фланзі, якщо Україна не утримається. Тому вони вважають за потрібне діяти превентивно. Але поки що політикум країн НАТО не дозрів до цього, вважає Михайло Гончар.

Також він зазначив, що у коаліцію рішучих будуть входити Британія, Франція, Чехія, країни Балтії і країни Скандинавії.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Нагадаємо, що у НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ. За планом військові США висадяться в одному з п'яти портів, а потім їх спрямують заздалегідь планованими матеріально-технічними маршрутами.

Головком Норвегії заявив, що потрібно готуватися до війни з РФ. Генерал Ейрік Крістофферсен повідомив, раніше існувала думка про те, що Росія відновлюватиме здатність до ведення конвенційної війни за 10 років, однак НАТО має прискоритись.

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