Армія Білорусі готується до переходу на воєнний час / president.gov.by

Білоруська армія почала готуватися до переходу з мирного на воєнний час. У країні вже почалися заняття з бойової готовності. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Заходи проводяться відповідно до Плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році. Заняття з бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, метою занять є проведення комплексу тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями та органами військового управління.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

Білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядок вважає, що зараз армії Лукашенка вистачить сил тільки на якісь розвідки або диверсії.

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