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Україна готується до всіх сценаріїв, але наразі немає ризиків нової атаки РФ з Білорусі – Зеленський

6 червня 2022, 17:06

Реальні ризики військового вторгнення Росії з території Білорусі наразі під питанням, вважає Володимир Зеленський.

Зеленський росвойска
Україна наразі не бачить реальних ознак повторного наступу Росії з території Білорусі - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

Україна проводить підготовку до всіляких сценаріїв військового вторгнення на територію держави. Однак наразі влада не спостерігає реальних ознак повторної збройної інтервенції з території Білорусі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, глава держави вважає, що зараз реальних ризиків нового військового вторгнення Росії з території РБ не фіксується. При цьому Київ готується до різних сценаріїв.

читайте також"Наказ було віддано": Білорусь планувала вторгнутися в Україну - Тихановська"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війська Білорусі на кордоні з Україною

На території республіки Білорусь за останні 2 місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. Крім того, в РБ, як і раніше, залишається військова техніка РФ, яка може рухатися спільно з білоруською колоною. Тривають і запуски ракет з Білорусі по Україні.

Наприкінці травня в Генштабі ЗСУ попереджали про загрози ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі. За інформацією командування, дивізіон ракет Іскандер-М було переміщено до Брестської області. Відстань від цього регіону до кордону з Україною - 50 кілометрів.

Також Лукашенко оголосив про свій наказ щодо створення оперативного командування військами на кордоні з Україною. За словами невизнаного білоруського президента, з цього напрямку нібито фіксується загроза для Білорусі. Крім того, він закликав відразу відправити сформовані підрозділи до південних кордонів.

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Володимир Зеленський новини Білорусі війна Росії та України
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