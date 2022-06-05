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Чи наважиться Білорусь напасти на Україну: відповідь експерта

5 червня 2022, 23:31

Лебядко підкреслив, що це не нова ідея – їй не менше двох років, втім, з осені минулого року її реалізація активізувалася.

Білорусь, техніка
Чи нападе Білорусь на Україну-відповідь Лукашенка / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Станом на сьогоднішній день, масштабне вторгнення на територію України з боку Білорусі є дуже малоймовірним, повідомив військово-політичний оглядач Ягор Лебядко Європейській правді.

Такий розвиток подій був би можливий, якби Росія отримала успіх на півдні України, проте наразі таких успіхів армія РФ не має.

Він зазначив, що раніше на південному напрямку Білорусі особливих навчань не було, проте тепер там створюється так зване Південне оперативне командування. При цьому Лебядко підкреслив, що це не нова ідея – їй не менше двох років, втім, з осені минулого року її реалізація активізувалася.

"Виходячи з картини світу військово-політичного керівництва Білорусі, це може бути підготовкою оборони від можливого вторгнення України. Я все більше приходжу до висновку, що заяви білоруської влади про реальність загрози вторгнення України – це не просто пропаганда для бабусь, а що вони дійсно живуть в цій картині світу", - зазначив Лебядко.

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За його словами, вкрай малоймовірно, що Білорусь зможе піти на масштабне вторгнення, як це робили росіяни – батальйонно-тактичними групами, оскільки це неможливо без залучення військовослужбовців строкової служби. А це і проблеми з професіоналізмом і додаткова напруженість всередині країни.

"Все, що теоретично могла б направити Білорусь - це сили спеціальних операцій, де є дві спеціально підготовлені офіцерські роти, можливо, щось ще можна виділити. Цього достатньо для проведення якоїсь розвідки або диверсії, але не більше. Або Білорусь може допомогти в проведенні поліцейської операції в захоплених російськими силами містах", - припустив експерт.

Він переконаний, що зараз ймовірність участі білоруських військ можлива лише при сценарії, коли Росія досягне успіху на північних напрямках.

"Умовно кажучи, якщо РФ займе південь України, вибудує лінію оборони і зможе знову перекинути сили на північний напрямок, де зуміє домогтися успіху – лише в такому випадку участь білоруської армії буде можливою. Зараз такий сценарій виглядає дуже малоймовірним", - зазначив експерт.

Лебядко повідомив, що техніку, зокрема С-400 і "Іскандери", білоруси просто привезли і залишили – зараз вона не має жодного озвученого правового статусу.

"Однак заяви про продаж цієї техніки викликають сумніви. Справа в тому, що для Путіна вигідніше серйозне озброєння тримати в Білорусі під своїм контролем", - пояснив оглядач.

Чи загрожує Києву новий наступ РФ

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій.

Але голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов каже, що формування військ Російської Федерації на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається.

"Зараз, якщо дивитися на Брянську і Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі", - пояснив Жирнов.

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