Білорусь планує збільшити армію до 80 тис. осіб - Генштаб

Лукашенко хоче збільшити чисельність армії / Фото Reuters

Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі - до 80 тис. солдатів. Зараз армія складається з 45 тис. бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У рамках створення Південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності Збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою і озброєнням планується здійснити за рахунок знаходяться на зберіганні технічних засобів", - йдеться в повідомленні.

Для України зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів по Волинському і Поліському напрямах з боку Білорусі.

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Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

Білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядок вважає, що зараз армії Лукашенка вистачить сил тільки на якісь розвідки або диверсії.

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