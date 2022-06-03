"Наказ був відданий": Білорусь планувала вторгнутися в Україну - Тихановська

Олександр Лукашенко і Світлана Тихановська / УНІАН, скріншот

Наказ про вторгнення білоруських військ в Україну був, але вищі офіцерські чини не спустили його далі. Про це в програмі Фейгін LIVE заявила політик і кандидат у президент Білорусі Світлана Тихановська.

У нас є така інформація, що наказ цей (вторгнення військ Білорусі в Україну - ред.) був відданий, але вищі офіцерські чини розуміли, що у наших військ немає ніякого бажання приєднуватися до російських військ", - сказала Тихановська.

Також Тихоновська оцінила ймовірність того, що Лукашенко все ж може ввести білоруські війська на територію України.

"Ці навчання - спроба привернути увагу, показати, що він важлива персона, з якою треба рахуватися. Його вже дратує, що його називають "маріотеткою Путіна". Але йому нікому воювати. Наша армія, Білоруська, не готова ні морально, ні технічно", - сказала Тихановська.

Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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