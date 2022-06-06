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Лукашенко міг би вторгнутися в Україну: білоруський експерт назвав умови, необхідні для цього

6 червня 2022, 02:28

Білоруським війська вистачить сил тільки для диверсії або розвідки.

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Білорусь не зможе напасти на Україну / УНІАН, Reuters

Білорусь не зможе вчинити масштабний напад на Україну. Їм вистачить сил тільки на розвідку або диверсії. Про це заявив білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядок, повідомляє "Європейська правда".

Білорусь могла б здійснити вторгнення, якби Росія досягла успіху на півдні України.

"Виходячи з картини світу військово-політичного керівництва Білорусі, це може бути підготовкою оборони до можливого вторгнення України. Я все більше приходжу до висновку, що заяви білоруської влади про реальність загрози вторгнення України – це не просто пропаганда для бабусь, а що вони дійсно живуть в цій картині світу", — сказав Ягор Лебядок.

Він додав, що вторгнення Білорусі неможливе без залучення непрофесійних військовослужбовців строкової служби. Це може викликати додаткову напругу всередині країни.

"Все, що теоретично могла б направити Білорусь - це сили спеціальних операцій, де є дві спеціально підготовлені офіцерські роти, можливо, щось ще можна виділити. Цього достатньо для проведення будь-якої розвідки або диверсії – але не більше. Або Білорусь може допомогти в проведенні поліцейської операції в захоплених російськими силами містах", - додав Лебядок.

Експерт також прокоментував наявність "Іскандерів" і С-400 на кордоні. Він зазначив, що зараз ця техніка не має жодного озвученого правового статусу.

"Однак заяви про продаж цієї техніки викликають сумніви. Справа в тому, що для Путіна вигідніше серйозне озброєння тримати в Білорусі під своїм контролем", — пояснює Лебядок.

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Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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