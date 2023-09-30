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Вірменія йде від Москви: названо ще один регіон, який може втратити РФ

Олексій Тесля
30 вересня 2023, 13:49 оновлено 30 вересня, 14:04
Росія втратить Вірменію з Азербайджаном і це закономірний результат, упевнений Володимир Огризко.
Огризко, Кремль
Володимир Огризко назвав помилку Кремля / колаж Главред, фото УНІАН

Конфлікти на пострадянській території - це те, що Москва, з її точки зору, дуже ефективно і розумно планувала, а також реалізовувала, заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Цю тактику Росія відпрацювала вже давно, починаючи від Придністров'я і по всіх гарячих точках на території колишньої радянської імперії. Скрізь відбувається одне і те ж: Москва створює проблему, потім приходить туди своїми військами, каже, що вона миротворець і сприятиме тому, щоб всі помирилися. Насправді Росія переслідує одну-єдину мету - зробити так, щоб управляти ситуацією в регіоні, граючи на протиріччях двох сторін", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

За словами дипломата, такий же підхід Кремль застосовував по відношенню до Карабахської проблеми.

"У певний момент (а він стався не вчора і не позавчора) Вірменія і Азербайджан зрозуміли, що Москва просто грає з ними в своїх власних інтересах. І кожна з цих країн почала працювати так, як вважала за потрібне", - говорить він.

Колишній глава МЗС уточнив, що Карабах є територією Азербайджану, на якій проживають вірмени, права яких повинні бути врегульовані відповідно до численних міжнародних конвенцій.

"Зараз Росія втратить і Вірменію, і Азербайджан. Це закономірний результат того, що відбувалося протягом 30 років, нарешті цьому прийшов кінець. Тобто політика "розділяй і володарюй" має не тільки початок, а й кінець. І зараз ми спостерігаємо її завершення", - сказав він.

Співрозмовник також упевнений, що рано чи пізно Москву "викинуть" з кавказького регіону.

"Таким чином, все, що ми спостерігаємо сьогодні, є початком витіснення Росії з Кавказу. А після певних подій з Кадировим, бандитом, який одночасно є керівником Чечні, відбудуться серйозні зміни в тому регіоні. Тому росіянам слід пакувати валізи і думати про те, щоб якомога швидше виїхати з Кавказу, поки це реально зробити", - додав Огризко.

Дивіться відео - чат з Володимиром Огризком в Главреді:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Раніше Огризко назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим. Він нагадав, що ще в 90-х роки Чечня проголосила свою незалежність, і за цю незалежність проголосувала більшість чеченського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кадирова ввели в штучну кому. Леонід Невзлін не виключає як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Володимир Огризко новини Вірменії Війна в Карабаху
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