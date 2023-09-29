Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим

Після відходу Рамзана Кадирова в Чечні почнуться дуже серйозні внутрішні проблеми, впевнений Володимир Огризко.

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Володимир Огризко спрогнозував розпад РФ / ua.depositphotos.com, Главред

Раптові загострення стану здоров'я Рамзана Кадирова насправді не випадкові, і вони розраховані на те, щоб тримати ситуацію в Чечні під контролем, заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"З Кадировим відбувається те, що має відбуватися з кожним, хто має в Росії певну силу і владу. Після невдалого путчу Пригожина Путін зрозумів, що будь-хто, хто може навіть теоретично скласти йому конкуренцію, не жилець. Тобто їх треба прибирати, причому прибирати очевидно для всіх, щоб ні у кого не залишилося ніяких сумнівів в тому, хто в домі господар", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Дипломат каже, що за путінською логікою замість Кадирова можна поставити будь-якого іншого, хто "поклянеться Путіну і буде цілувати його туфлі, і, таким чином, утримувати ситуацію".

"Однак я думаю, що Путін прораховується, тому що після відходу Кадирова біологічно або політично в Чечні почнуться дуже серйозні внутрішні проблеми. Там живуть за іншими правилами - правилами помсти. А Кадиров наробив дуже багато зла багатьом чеченцям, які сьогодні і в Чечні, і за її межами. Тому в разі ослаблення кадировського режиму там може статися дуже серйозна внутрішня смута. А смута в будь-якій частині Російської недоімперії - це ослаблення режиму, а, отже, це вигідно нам", - не виключив він.

У той же час співрозмовник нагадав, що ще в 90-х роки Чечня проголосила свою незалежність, і за цю незалежність проголосувала більшість чеченського народу.

"До речі, досі ніхто не покарав Росію за геноцид щодо чеченців під час Другої чеченської війни. Тому там ситуація буде розвиватися по наростаючій. І, я думаю, в результаті саме з Чечні може початися фрагментація Росії", - додав Огризко.

Дивіться відео - чат з Володимиром Огризком в Главреді:

Раніше повідомлялося, що Кадирова вирішили ліквідувати: розкрито несподівану причину та ймовірний сценарій. Російські спецслужби вирішили ліквідувати Рамзана Кадирова, вважає Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося нове відео з Кадировим. Відео було знято 21 вересня – в той же день, коли була записана "зустріч" Кадирова з главою МНС РФ Олександром Куренковим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кадирова ввели в штучну кому. Леонід Невзлін не виключає як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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