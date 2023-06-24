'Арешт Шойгу': у Мережі з'явилася перша інформація про 'договорняк' з Пригожиним

За попередніми даними, Пригожин погодився припинити наступ на Москву після деяких обіцянок.

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Стало відомо, чому Пригожин закінчив наступ на Москву / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який відправив своїх найманців у наступ на Москву, раптово передумав продовжувати свій "марш справедливості" і розвернув колони "вагнерівців". Виявилося, що зробив він це на умовах, які погодив під час переговорів з Лукашенком.

У Мережі вже з'явилася перша інформація про ці умови. В одному з Telegram-каналів "вагнерівців" повідомляється про те, що Пригожин хотів домогтися відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Також повідомляється, що Пригожин зажадав амністію для "вагнеровців". Однак варто зазначити, що це лише попередня інформація, яка потребує підтвердження.

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У Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ повідомили, що серед російських силовиків ходять чутки про те, що ФСО затримала Шойгу. Однак ніхто цю інформацію поки не підтвердив і не спростував.

Також стало відомо, що з головного "вагнерівця" Пригожина зняли всі звинувачення та закрили справу, яку було відкрито за фактом призову до збройного заколоту.

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

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