ЗСУ пішли у масштабний наступ на багатьох напрямках - Міноборони

Українські військові просуваються вперед не лише на півдні країни, а й на багатьох східних напрямках.

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ЗСУ пішли у великий наступ / Клаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНІАН

Українські військові пішли у масштабний наступ одразу на декількох напрямках. Вони просуваються на півдні та на сході країни. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці в Telegram.

На півдні ворог несе значні втрати особового складу та техніки. На всіх напрямках ворог намагається оборонятись, тривають важкі бої.

На сході українські захисники одночасно пішли в наступ у напрямках Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщівки та Курдюмівки.

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"На всіх напрямках є просування вперед", - зазначила Маляр.

На Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках окупанти намагались атакувати позиції ЗСУ, однак у них нічого не вийшло.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли", - повідомила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ВСУ в результаті доб'ються успіху.

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