Арешт Путіна: Мексика офіційно відповіла Україні на її запит

Мексиканська влада не захотіла арештовувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента країни.

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Мексика не арештовуватиме Путіна на своїй території / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у четвер відповів відмовою арештовувати Володимира Путіна, якщо він прилетить у Мексику на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум у жовтні. Про це повідомляє видання Reuters.

"Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", - цитує видання слова президента Мексики, сказані на черговій урядовій прес-конференції.

Також у виданні повідомили, що Україна звернулась до Мексики з проханням заарештувати Путіна згідно із міжнародним кримінальним правом, якщо російський диктатор поїде на інавгурацію нового президента Мексики, яка пройде 1 жовтня.

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В запиті посольства Мексики в Україні від 7 серпня вказувалося на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ООН.

"Ми сподіваємося, що мексиканський уряд знає, що Володимир Путін - військовий злочинець, на арешт якого видано ордер", - ідеться в заяві посольства України, в якій стверджують, що Путіна підозрюють у віддачі наказу про викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії.

Також у виданні розповіли, що адміністрація новообраного президента Мексики Шейнбаум відправила запрошення усім главам держав, які підтримують із Мексикою дипломатичні відносини. Запрошення отримав у тому числі і Путін.

Нагадаємо, що Мексика не є членом МКС, але Росія є.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів. При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського. Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції. Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог. Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля. "Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні. За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

Видання зазначає, що в червні Путін привітав Шейнбаум, союзницю Лопеса Обрадора, з перемогою на виборах. Тоді він назвав Мексику "історично дружнім партнером Росії в Латинській Америці".

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Україна попросила Мексику арештувати у жовтні Путіна, згідно із рішенням Міжнародного кримінального суду.

Раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна у зв'язку із фактами викрадення дітей з України та перевезення їх у РФ.

Згодом політики Великобританії заявили, що після рішення у Гаазі путіну стало дуже важко пересуватися світом.

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