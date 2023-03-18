"Путіну буде дуже складно пересуватися світом" – уряд Великої Британії

Притягнення диктатора РФ до відповідальності за його злочини може бути тривалим процесом, проте це можливо, кажуть в британському уряді.

Путіну буде дуже складно пересуватися світом, заявили в британському уряді/ сайт Кремля, Twitter Dominic Raab

Російському диктатору Володимиру Путіну скоро стане дуже складно пересуватися світом через рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт, адже є багато країн, які підтримують МКС. Тому в цих країнах главу Кремля будуть змушені заарештувати.

Про це заявив заступник прем'єрміністра Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє BBC. Він зазначає, що притягнення Путіна до відповідальності за його злочини може бути тривалим процесом, проте це можливо.

"Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у результаті опинилися в суді. Я думаю, що вже найближчим часом для президента Путіна буде дуже складно переміщатися світом", – наголосив Рааб.

відео дня

Також він додав, що для членів міжнародної спільноти, які підтримують МКС, важливо розуміти, що суд має достатню підтримку у розслідуванні, експертизах та опитуванні свідків.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, став ще одним нагадуванням російським елітам, що вони повинні "злити" главу Кремля, якщо не хочуть і самі опинитися у становищі вигнанців.

Вас також може зацікавити: