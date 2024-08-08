Путіна можуть заарештувати у Мексиці: Україна надіслала запит

Арешт російського диктатора буде можливий, якщо він приїде на інавгурацію нового президента Мексики.

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Мексика визнає юрисдикцію МКС, тому повинна арештувати Путіна у випадку його прибуття / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

Україна просить Мексику заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна у випадку його приїзду на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум.

Як пише Посольство України в Мексиці у Facebook, Україна сподівається, що уряд країни знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, на якого видано ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії. Видав його Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого визнає Мексика.

"Ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", - йдеться у повідомленні. відео дня

Україна звернулася з таким запитом у зв'язку з тим, що напередодні, 7 серпня, Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію.

Що таке Посольство України в Мексиці? Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах — дипломатична місія України в Мексиканських Сполучених Штатах, знаходиться в Мехіко. Основне завдання Посольства України в Мехіко представляти інтереси України, сприяти розвиткові політичних, економічних, культурних, наукових та інших зв'язків, а також захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб України, які перебувають на території Мексики, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Володимира Путіна

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, якого підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

У Британії згодом заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну дуже складно пересуватися світом через рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт, адже є багато країн, які підтримують МКС.

Раніше повідомлялося, що після видачі ордера на арешт Путіна Інтерпол почне розшукувати президента Росії. Якщо Путін не з'явиться в суд для дачі свідчень, то його оголосять в міжнародний розшук, і господаря Кремля можуть затримати в будь-якій країні, яка є стороною Римського статуту МКС.

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