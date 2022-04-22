Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиці

Переговори РФ і України / reuters

Увечері, 22 квітня стало відомо, що відбулося кілька тривалих розмов між главами російської та української делегацій Володимиром Мединським та Давидом Арахамиією.

Відповідну інформацію у своєму Telegram підтвердив Мединський, однак подробиць не повідомив.

Ймовірно, мова йшла про наступний раунд переговорів, який раніше було запропоновано провести в блокадному Маріуполі.

Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, можливий будь-який формат заради того, щоб врятувати наших військовослужбовців і мирних громадян.

"Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Всіх. Бо вони свої. Бо вони в серці моєму. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк.

Тим часом президент Туреччини Ердоган заявив, що зателефонує Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну, щоб запропонувати провести зустріч у Стамбулі

"Сьогодні-завтра ми запланували розмови з Путіним і Зеленським. Також плануємо продовжити переговорний процес у Стамбулі на рівні лідерів. Сподіваюся, що вони приймуть наше запрошення, ми проведемо зустріч на високому рівні в Стамбулі", - зазначив президент Туреччини.

читайте такожУ Зеленського розкрили деталі пропозиції про переговори з РФ у Маріуполі

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

Читайте також: