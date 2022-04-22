УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиці

22 квітня 2022, 19:26

Глава російської делегації підтвердив переговори.

Переговори РФ і України
Переговори РФ і України / reuters

Увечері, 22 квітня стало відомо, що відбулося кілька тривалих розмов між главами російської та української делегацій Володимиром Мединським та Давидом Арахамиією.

Відповідну інформацію у своєму Telegram підтвердив Мединський, однак подробиць не повідомив.

Ймовірно, мова йшла про наступний раунд переговорів, який раніше було запропоновано провести в блокадному Маріуполі.

Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, можливий будь-який формат заради того, щоб врятувати наших військовослужбовців і мирних громадян.

"Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Всіх. Бо вони свої. Бо вони в серці моєму. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк.

Тим часом президент Туреччини Ердоган заявив, що зателефонує Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну, щоб запропонувати провести зустріч у Стамбулі

"Сьогодні-завтра ми запланували розмови з Путіним і Зеленським. Також плануємо продовжити переговорний процес у Стамбулі на рівні лідерів. Сподіваюся, що вони приймуть наше запрошення, ми проведемо зустріч на високому рівні в Стамбулі", - зазначив президент Туреччини.

читайте такожУ Зеленського розкрили деталі пропозиції про переговори з РФ у Маріуполі

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Мединський Давид Арахамія
Реклама
Популярне
Грошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літаГрошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літа Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітомНеймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом "Сподіваюся, що нас захоплять": блогерка втекла у Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці""Сподіваюся, що нас захоплять": блогерка втекла у Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці" Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківАндрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 років Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалисяРозборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалися
Підтримайте Главред

Останні новини

20:01

У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"

19:59

"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'їВідео

19:57

У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причинуВідео

19:57

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

19:43

Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІВідео

Реклама
19:35

Захід перестав боятися: чому блеф Путіна більше не спрацюєПогляд

19:30

Орки закріпилися під Слов'янськом і лізуть в Попасну, але отримали по зубах на ЗапоріжжіВідео

19:26

Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиціВідео

19:12

Як залучити гроші на Великдень: прості прикмети, які повинен зробити кожен 24 квітняВідео

19:09

Путін - біля телевізора, а Шойгу прикріпили до відео: у МВС вважають, що зустріч може бути монтажемВідео

19:02

На фестивалі у Швейцарії відмовилися від Чайковського через війну в Україні

18:56

Україна не отримає натівських гарантій безпеки: Джонсон розкрив план ЗаходуВідео

18:40

"Це не ми, це вони": Гребенщиков ймовірно записав пісню про війну в УкраїніВідео

18:31

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

18:22

Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантівВідео

18:08

Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУРВідео

18:02

До сліз: Тіна Кароль потужно виконала гімн України у ВенеціїВідео

17:59

Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГВідео

17:45

"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

17:45

Агресор-імпотент, або Росія відчайдушно хоче, але фатально не можеПогляд

Реклама
17:25

Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогнозВідео

16:56

РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиВідео

16:51

Найсмачніші салати на Великдень 2022: 3 рецепта, від яких неможливо відмовитисяВідео

16:51

Страх протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІВідео

16:39

Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброїВідео

16:33

"Вічно бухий і примітивний": Мозгова відповіла "одноклітинному" Охлобистіну

16:06

Знущаються і б'ють: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліціїВідео

16:03

Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям

15:36

Глава Євроради Мішель дзвонив Путіну і закликав відкривати "зелені коридори" з Маріуполя

15:29

Великдень 2022: що можна святити, як розбивати яйця на Великдень і які молитви читати - традиції і ритуали

15:20

Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів

15:06

Атака Росії захлинається на Донбасі: чому Путіну буде нічим хвалитися 9 травняПогляд

15:00

Відновити переправи на трасі у Житомирській області планують упродовж місяця – Тимошенко

14:48

Не найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травні

14:45

"Живи і передай іншим": в Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри

14:45

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

14:07

Шольц не хоче війни зі "наддержавою" Путіна - Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю

13:34

Путін-символіст відступив: чого тепер чекати УкраїніПогляд

13:23

У РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули щодо Молдови

12:54

"Я побачив стільки болю": фото медика "Азова" з закривавленими руками довело українців до сліз

Реклама
12:54

Південні Курили - територія Японії: Токіо вперше за 19 років заявив про окупацію Росії над островами

12:03

Західна важка артилерія масово пішла до України - АрестовичВідео

11:34

Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування

11:16

В України зараз більше танків на ходу, ніж у російських окупантів - Пентагон

11:07

Більше Javelin, ніж в України, тепер тільки у США: як ЗСУ посунули другу армію світуПогляд

11:05

У ЗСУ буде шанс відбити південь України і зірвати "референдум" окупантів: Жданов назвав головну умову

10:58

На дорозі Р-69 Київ-Чернігів зводять другу тимчасову переправу – Укравтодор

10:33

"Шоу Путіна і Шойгу" : у Держдепі жорстко рознесли російські фейки з приводу захоплення МаріуполяВідео

10:30

Гороскоп на завтра 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцність

10:28

Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену доньку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти