Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - Кулеба

Маріуполь / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією.

Глава МЗС в інтерв'ю CBS News назвав те, що відбувається в місті "жахливим".

"Маріуполь може виявитися червоною лінією", - сказав Кулеба, коментуючи ситуацію з переговорами між Україною і Росією.

Глава МЗС зазначив, що ситуація в обложеному російськими військами місті склалася "жахлива".

Він додав, що останнім часом між Україною і Росією не було ніяких дипломатичних контактів на рівні міністерств закордонних справ.

читайте такожВимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в Маріуполі

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

Читайте також: