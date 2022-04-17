Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - Кулеба

Глава МЗС зазначив, що ситуація в обложеному російськими військами місті склалася "жахлива".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією.
Глава МЗС в інтерв'ю CBS News назвав те, що відбувається в місті "жахливим".
"Маріуполь може виявитися червоною лінією", - сказав Кулеба, коментуючи ситуацію з переговорами між Україною і Росією.
Глава МЗС зазначив, що ситуація в обложеному російськими військами місті склалася "жахлива".
Він додав, що останнім часом між Україною і Росією не було ніяких дипломатичних контактів на рівні міністерств закордонних справ.
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Блокада Маріуполя
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.
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